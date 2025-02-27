ХАМАС предложил США подписать договор о редкоземельных металлах

Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил о достижении договорённостей с президентом США Дональдом Трампом по совместной добыче и экспорту редкоземельных металлов с территории сектора Газа.

– Наши геологи обнаружили значительные залежи неодима и лантана под нашими туннелями. США получат право на 50% от ресурсов взамен на признание движения правящей силой в Палестине и отмену ареста наших счетов, – заявил Марзук.

Американским компаниям разрешат вести работы исключительно в тёмное время суток, а днём в шахтах будут по-прежнему храниться ракеты. Общая протяжённость тоннелей достигнет 500-600 километров. Чтобы облегчить вывоз сырья, построят железнодорожную ветку до порта Газы. Также стороны создадут совместный фонд для разработки полезных ископаемых и инвестирования в подземную инфраструктуру.

– Администрация Байдена практически бесплатно поставляла оружие ХАМАС. Сегодня представители движения осознали необходимость оплаты поставок, причём это можно сделать на взаимовыгодных условиях. Я уже жду дипломатов из Газы в Белом доме для заключения лучшей сделки в истории ХАМАС. Лучше не воевать, а вывозить полезные ископаемые со всего мира в Америку, – прокомментировал соглашение Дональд Трамп.

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