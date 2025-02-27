 

В Китае создали камеру, которая способна разглядеть лицо человека с околоземной орбиты

27.02.2025, 13:35, Разное
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Исследователи из Китайской академии наук разработали уникальную систему лидарного сканирования с высочайшим разрешением на больших расстояниях. К примеру, с ее помощью можно рассматривать лица людей с околоземной орбиты на дальности более 100 км.

Китайские ученые объединили несколько передовых технологий в современную лазерную систему. Распределяя лазерный луч по матрице микролинз, они сумели увеличить размеры апертуры, сохранив широкое поле зрения. Одновременно, им удалось в 10 тысяч раз снизить уровень шума благодаря работе над улучшением алгоритмов.

Как результат — теперь система фиксирует даже самые слабые отраженные сигналы. Во время испытаний на озере Цинхай на северо-западе Китая ученые смогли различить детали объекта на расстоянии около 102 км с уникальной точностью в 15,6 мм.

А это значит, что уже скоро средства наземного наблюдения космических войск Китая будут с легкостью обнаруживать спутники-шпионы и даже читать их серийные номера.


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