Сотням историков придётся вернуть дипломы: вместо них экзамены сдавал Александр Друзь

Минобрнауки планирует переаттестацию порядка 700 выпускников исторических факультетов по всей России.

Их дипломы временно объявлены недействительными после получения достоверных сведений, что вместо учащихся государственный экзамен в период с 2010 по 2021 годы сдавал магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

Контрразведка Минобра проанализировала ответы студентов и сочла их подозрительно точными. Следователи утверждают, что в первые годы своей деятельности Друзь приходил на экзамены очно – он гриммировался под студентов и с лёгкостью отвечал на все вопросы.

– При проверке обнаружилось, что господин Друзь обладает энциклопедическими знаниями и может безошибочно отвечать на вопросы по всем историческим периодам: он не путает Ивана Грозного с Петром Первым, а Смуту с Перестройкой, – рассказал представитель министерства Александр Голубев.

Позже Друзь начал сдавать экзамены онлайн, применяя современные технические средства – он получал информацию из экзаменационного билета в звуковом или текстовом виде, а затем отправлял ответы сообщением на «умные часы».

К марту текущего года Минобрнауки завершит составление списков лиц, воспользовавшихся интеллектом Друзя, и аннулирует их дипломы. Однако действие некоторых документов придётся продлить на срок, пока вузы, где выпускники работают преподавателями, не найдут им замену.

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