Сотням историков придётся вернуть дипломы: вместо них экзамены сдавал Александр Друзь
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Минобрнауки планирует переаттестацию порядка 700 выпускников исторических факультетов по всей России.
Их дипломы временно объявлены недействительными после получения достоверных сведений, что вместо учащихся государственный экзамен в период с 2010 по 2021 годы сдавал магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.
Контрразведка Минобра проанализировала ответы студентов и сочла их подозрительно точными. Следователи утверждают, что в первые годы своей деятельности Друзь приходил на экзамены очно – он гриммировался под студентов и с лёгкостью отвечал на все вопросы.
– При проверке обнаружилось, что господин Друзь обладает энциклопедическими знаниями и может безошибочно отвечать на вопросы по всем историческим периодам: он не путает Ивана Грозного с Петром Первым, а Смуту с Перестройкой, – рассказал представитель министерства Александр Голубев.
Позже Друзь начал сдавать экзамены онлайн, применяя современные технические средства – он получал информацию из экзаменационного билета в звуковом или текстовом виде, а затем отправлял ответы сообщением на «умные часы».
К марту текущего года Минобрнауки завершит составление списков лиц, воспользовавшихся интеллектом Друзя, и аннулирует их дипломы. Однако действие некоторых документов придётся продлить на срок, пока вузы, где выпускники работают преподавателями, не найдут им замену.
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