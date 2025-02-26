Мнение: Нарушит ли Дания договор о проливах, рост экспорта русской нефти и кто продал нам теневой флот

1. Дания, согласно договору середины 19-го века, обязана поддерживать свободный проход через Датские проливы, которые соединяют Балтийское море с Северным и через которые выходят в мировой океан русские торговые суда из портов Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. В начале февраля, однако, неверные датчане пообещали задерживать проверять суда, проходящие через проливы, якобы для проверки на экологичность. Цитирую (ссылка):



Морское управление Дании начинает применять так называемый «контроль государства порта» к судам, стоящим на якоре за пределами мыса Скаген. В заявлении подчёркивается, что эти суда не могут считаться безопасными и осуществляющими мирный проход.

Цель контроля — убедиться, что суда соответствуют требованиям безопасности на море, защиты окружающей среды и благополучия моряков. Власти утверждают, что эта инициатива является ответом на растущую активность так называемого «теневого флота», который транспортирует нефть через датские воды.

Пока что угрозы остаются пустыми: за прошедшие три недели датчане ни одно русское судно так и не задержали. Нарушение международного договора стало бы серьёзным ударом по репутации Дании, да и военных сил за спиной у Дании нет: если русский корабль потопит катер датских пограничников, привлечь помощь НАТО не получится.

Вдобавок ко всему Дональд Трамп начал резкий разворот сторону России, а ссориться с США сервильные датчане очень не хотят — они надеются, что Дональд Трамп пошутил, и забирать Гренландию у них всё же не будет.

2. За пару недель до своего ухода в отставку Джо Байден ввёл очередные санкции против российской нефтяной отрасли, и в частности, против более чем 180 танкеров и газовозов российского «теневого флота», которыми мы возим нефть и газа после бегства западных перевозчиков.

Санкции не сработали. Нефти и газа мы стали продавать больше, заработки российских компаний и российского бюджета выросли (ссылка):



Объем нефтегазовых доходов России вырос в январе 2025 года в годовом выражении на 17% – до 789,1 млрд рублей против 675,2 млрд рублей годом ранее, следует из статистики Минфина РФ.

По данным министерства, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) принесли бюджету в январе 2025 года 903,6 млрд рублей, что на 17,2% больше, чем годом ранее.

При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ выросли в январе на 24,9% и составили 216,4 млрд рублей.

Санкциям Байдена удалось осложнить жизнь российским поставщикам и судоперевозчикам на пару недель: ставки фрахта судов взлетели было вверх, однако уже к началу февраля вернулись к норме (ссылка).

Весьма показательны и новости конкретно по экспорту российского газа (который продолжается в том числе через трубопроводы): в декабре Россия вновь стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, мы обеспечили более четверти всего европейского импорта (ссылка). Судя по погоде, показатели нашего экспорта за февраль также будут неплохими.

3. Любопытная статистика по странам, которые помогли создать России теневой флот, продав нам танкеры уже в условиях санкционной войны. Всего западные судовладельцы с 2022 года продали россиянам судов более чем на 6 миллиардов долларов. Из них более половины – 127 судов за 3,8 миллиарда — продала нам Греция, и ещё на 311 миллионов мы купили танкеров у Кипра (ссылка).

Таким образом, за теневой флот нам нужно сказать спасибо прежде всего культурно близким нам православным грекам. Как видите, история имеет значение: Греция была важной морской державой ещё 2,5 тысячи лет назад, и Греция остаётся таковой до сих пор.

Надо понимать, что Греция нам не друг: она поддержала санкции против России и участвует в недружественных поставках оружия. Маленькая Греция продала нам так много танкеров, так как она вообще специализируется на торговом флоте, в том числе и на «сложных» операциях, если вы понимаете, о чём я.

Помимо греков и киприотов, на 0,6 млрд нам продали свои суда британцы, на 0,2 млрд — немцы, на 0,1 млрд — бельгийцы.