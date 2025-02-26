 

Рупор кремлевской пропаганды: “Как меня реабилитировали”

26.02.2025, 20:05, Разное
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История "невинной жертвы советского тоталитарного режима".

Как меня реабилитировали.

Был, значится, таковой гражданин Анатолий Чурганов. Проживал в Сочи. И очень любил за правду бороться. Как увидит в жизни несправедливость, то сразу заметку в газету, жалобу в органы, а то и самому Леониду Ильичу напишет.

Жил не по лжи гражданин Чурганов, как бывший гражданин Солженицын и как ему неоднократно указывал академик Сахаров.

Писал он постоянно. Писал, писал…

"Советская Кубань" сообщила: Одних он пытается обвинить в незаконном распределении квартир, других – в карьеризме и протекционизме, третьих в взяточничестве… Неоднократное тщательное расследование в конечном итоге приводит к одному результату: факты не соответствуют действительности.
В итоге, гражданин Чурганов, писавший много, всяко и везде, умудрился написать себе ст. 70 УК РСФСР.


Огонек, № 21, 1989

А как реабилитировали Чурганова – он написал сам в адрес "Мемориала" в 1990 году.

… теперь они пытаются оскорбить меня, выдумывая всякие небылицы, воя, "Чурганов писал доносы". и т.д. Никогда никаких доносов не писал, а писал ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ, против произвола, порядков и (нрзб.), когда совершались нападения. Писал я и Заявления об освобождении, как невинно-осужденный!
Только благодаря своему мужеству, упорству, что, написал более 880 жалоб и заявлений, добился реабилитации!
Таким я был всю жизнь! Ничего кроме правды, ни какой лжи!
Не случайно, при освобождении из колонии, мне дали на ссылку такую характеристику: "Чурганов систематически во время отбытия наказания писал клеветнические, жалобы, порочил Отдельных членов Полит Бюро, на путь исправления – не встал, по прежнему продолжает свою антисоветскую деятельность" … Если бы я прислуживал Администрации – мне не дали-бы такую характеристику! И "помиловку", как другие, – я не писал.
Высылаю Вам "Опросной лист" с уважением А.П. Чурганов

https://poltora-bobra.livejournal.com/1571934.html – цинк

Источник: Colonel Cassad

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