Мнение: Последнее прибежище космополита

Вы знаете что-нибудь о Сэмюэле Джонсоне? В Британии он хорошо известен, хотя по значимости вклада в родную литературу его можно грубо сравнить с нашим отечественным Гавриилом Романовичем Державиным. Мало кто в России может процитировать хотя бы одну строчку из «Фелицы» или «Водопада», однако на уровне «фамилию где-то слышал» про Державина выпускники школ знают, а более начитанные даже помнят, что поэт был на два поколения старше Пушкина, и Пушкин упомянул его в «Евгении Онегине»:

Старик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил.

Сэмюэл Джонсон, подобно Державину, работал над первым толковым словарём английского языка, также он сделал большое жизнеописание английских поэтов и написал предисловие к изданию Шекспира. Конечно, этого недостаточно, чтобы заинтересовать массового русского читателя. Мы наслышаны только о первом эшелоне британской литературы — Шекспире, Толкине и Байроне, например.

Несмотря на это, второстепенный для нас доктор Джонсон всё же внёс значительный вклад в современную нам русскую культуру. Во-первых, отлично знакомый вам мужчина на приложенном к посту портрете — это именно он, Джонсон.

Во-вторых, Сэмюэл Джонсон произнёс знаменитую реплику, которую космополиты толкуют в извращённой манере, чтобы оправдать свой грех:

Патриотизм — последнее прибежище негодяя

Мистер Джонсон страдал лёгкой формой синдрома Туретта, и болезнь заставляла его периодически произносить вслух всякие непристойности. Собственно, и популярен-то в Британии мистер Джонсон стал благодаря своему другу Джеймсу Босуэллу, который скрупулёзно фиксировал хлёсткие выражения Джонсона, а потом опубликовал их в книге «Жизнь Сэмюэля Джонсона». В Британии очень любят эту книгу, так как публике вообще нравится, когда известные люди язвят в адрес других известных людей. Вспомним, например, «круг Бунина» — гуляющую по Рунету схему с оскорблениями Бунина в адрес русских поэтов и писателей (ссылка). «Круг Бунина» популярен в Рунете по той же причине, по которой англичане любят афоризмы Джонсона: потому что Бунин на этой схеме остроумен и груб.

Так вот, Джонсон оставил нам товарные объёмы циничных суждений на самые разные темы, от религии до защиты авторских прав. Вот, например, ещё про патриотизм — чуть более сложное, даже с латынью, и потому малоизвестное:

Свобода забавляет английский народ и помогает ему сбросить с себя tedium vitae. Когда мясник говорит вам, что его сердце обливается за родину кровью, он знает, что говорит.

Истолковать эти и другие реплики Сэмюэла Джонсона несложно: доктор был безусловным патриотом, как и любой порядочный человек, но при этом презирал лицемеров, маскирующих свои некрасивые цели патриотизмом. Для простоты можно разделить всех людей на 4 категории.

1. Патриоты, не скрывающие свой патриотизм.

2. Патриоты, притворяющиеся космополитами.

3. Космополиты, притворяющиеся патриотами.

4. Космополиты, не скрывающие свой космополитизм.

Первая категория — обычные люди. Вторая — подпавшие под дурное влияние дураки. Третья — лицемеры, которых высмеивал Джонсон. Четвёртая — морально падшие обыватели, выставляющие свой порок напоказ.

Теперь мы видим, что реплика Джонсона про «последнее прибежище негодяя» относится к третьей группе, к крикливым космополитам в масках патриотов. Представители четвёртой группы, однако, притворяются, будто Джонсон имел в виду первую группу, и что негодяи — это патриоты, не скрывающие свой патриотизм.

Вместе с тем, если мы примем такую экстравагантную трактовку, предположив на 5 минут, будто патриотизм — это и вправду что-то плохое, мы немедленно обнаружим себя в компании бомжей-нигилистов, считающих подлость за доблесть и бравирующих своим презрением к обществу. Отрицатели патриотизма могут предложить ещё несколько житейских «мудростей» того же разряда:

— у хорошего мужа жена без синяков не ходит;

— с утра не выпил, день пропал;

— долги отдают только трусы;

— работа дураков любит;

— грамотный левак укрепляет брак.

В самом деле: мистер Джонсон не может являться авторитетной фигурой для широкой публики, так как широкая публика даже фамилии его не знает. Однако широкая публика отлично знакома с другими историческими фигурами, которые также высказывались про патриотизм, при этом в куда как более прямолинейно.

1. «Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни». Александр Островский.

2. «Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца». Константин Паустовский.

3. «Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя». Луций Анней Сенека.

4. «Самые большие подвиги добродетели были совершены из любви к отечеству». Жан-Жак Руссо.

5. «Любовь к Родине — первое достоинство цивилизованного человека». Наполеон I.

6. «Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может». Джордж Гордон Байрон.

7. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». Александр Сергеевич Пушкин.

8. «Рану, нанесённую Родине, каждый из нас ощущает в глубине своего сердца». Виктор Гюго.

Ну и так далее, и тому подобное. Можно, конечно, сделать подборку возгласов и из лагеря противников патриотизма — там тоже наберётся изрядно. Однако если вычеркнуть из альтернативной подборки критику псевдо- и шизопатриотов, мы увидим среди отрицателей патриотизма таких сомнительных героев как Сергей Мавроди, Александр Невзоров, Борис Акунин, Михаил Жванецкий и Лев Толстой (про реальные дела которого советские школьники знают категорически мало).

Как видите, модная реплика про «последнее прибежище негодяя» — это последнее прибежище космополита, исключённого из приличного общества и понимающего в глубине души, что с ним действительно что-то очень не так.

Теперь, конечно, космополиты могут отойти на заранее заготовленные позиции, спрятавшись на этот раз за словами Евтушенко: «Я Родину люблю свою, но государство — ненавижу!». Укрепление тоже слабое, что интуитивно понятно, однако, пожалуй, мы развалим его по кирпичикам уже в отдельной статье.