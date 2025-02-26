В России массово приостанавливают государственные тендеры на сожжение чучела Трампа в ходе празднования Масленицы

Министерство финансов России на своём официальном сайте опубликовало ежемесячный «Отчёт по результатам мониторинга товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно документу, в 26 российских регионах в начале февраля были отменены или скорректированы тендеры на организацию традиционных масленичных гуляний – ранее в контрактах исполнители обязались подготовить и провести церемонию сожжения чучела Дональда Трампа, но из-за изменения внешнеполитического курса США местные органы власти передумали.

– Благодаря этой корректировке местные бюджеты сэкономят не менее 10,5 миллионов рублей, а в случае распространения практики на другие регионы общая сумма оптимизированных бюджетных средств превысит 50 миллионов рублей, – говорится в отчёте.

В Минфине призвали федеральные ведомства также оперативно реагировать на изменения в мировой политике – так, Минкульт по-прежнему планирует провести в апреле международный конгресс «Империализм США: вчера, сегодня, завтра», потратив из бюджета 170 млн рублей.

– Чиновникам от культуры и образования нужно быстрее думать и не мешать нашему МИД работать. Подумайте, что скажут наши уважаемые американские товарищи, если узнают о проведении такого конгресса в Москве за государственный счёт? – сказал замглавы Минфина Иосиф Гольдштейн.

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