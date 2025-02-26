Останкинскую башню подсветят цветами флагов России, США и Израиля в честь «исторического голосования» в ООН

Вечером 26 февраля Останкинскую телебашню в Москве будут подсвечивать цветами флагов России, США и Израиля.

Как сообщается в пресс-релизе, таким образом столица отмечает недавнее историческое голосование в ООН, когда Вашингтон и Иерусалим «объединились вокруг Москвы и её законных требований».

Чиновники напоминают, что Россия всегда оставалась привержена дружбе с американцами и израильтянами, а все недавние недоразумения объясняются исключительно «недальновидностью отдельных несознательных политиков – разжигателей войны».

– 26 февраля любой москвич, прогуливаясь по Останкинскому району, сможет узнать родные и близкие сердцу цвета флагов Израиля, США и России, – пообещали в правительстве Москвы.

Также в честь восстановления доверительных отношений власти планируют каждую неделю отпускать по одному американцу, задержанному с наркотиками. Если эти темпы сохранятся, уже к 2074 году все такие заключённые будут досрочно отпущены и вернутся к себе на родину.

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