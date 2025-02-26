Мнение «аналитика»: О непоколебимой поддержке до самого конца… А конец уже скоро?

В украинских соцсетях это фото завирусилось и стало неистощимым источником мемов. Одни увидели в нём отсылки к бессмертному творению русского художника Ильи Репина — кстати, почему же Украина его до сих пор ещё не «отменила» как имперца? — «Запорожцы…». Другие углядели расширенную версию картины не менее известного и опять же русского живописца Василия Перова «Охотники на привале».

Но смех смехом, а снимок на самом деле глубоко трагичен. Для Украины в первую очередь.

Он красноречиво иллюстрирует реальное, а не декларативное международное положение Киева на данный момент. И красноречивее всего — отсутствие на фото бывших «друзей» Украины, обещавших ей самую «непоколебимую поддержку».

Сообщается, что 24 февраля на саммит украинской поддержки в Киев прибыли руководители европейских надгосударственных структур, а также президенты и премьер-министры 13 стран. Это уже меньше, чем было и год, и два года назад. А до конца осталось ещё меньше «важных гостей».

Вместе с украинским президентом на фотографии «после бала» заметны глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и евродипломат Кая Каллас, руководители трёх прибалтийских стран, финский президент Александр Стаубб, норвежский премьер Йонас Гар Стере и французский депутат Бенджамин Хаддад, никакими особыми полномочиями не обладающий. Лидеры Испании и Канады, также посетившие Киев, от «вечерники с Зеленским» благоразумно уклонились. Как и представители ещё четырёх стран. Остались, по сути, либо «пешки», либо «карлики», объединённые русофобией.

Да в целом и сам этот киевский шабаш саммит показал, что уровень реальной поддержки Украины падает после смены власти в Вашингтоне. Хотя сама встреча в Киеве анонсировалась как эпохальная и поворотная, хотя было сказано много правильных слов о том, что Европе нужно брать поддержку Украины в свои руки, но… Когда дело дошло до денег и оружия — ничего впечатляющего не произошло. Все что объявили дополнительно к тому, что обещали ещё раньше, не сможет даже на 5% покрыть дыру, которая образуется в случае, если #США перестанут поставлять вооружения и боеприпасы Украине. И значит все надежды на то, что #Украина, опираясь на поддержку одной лишь Европы, сможет игнорировать «заманчивые» предложения Вашингтона о немедленном перемирии с Россией и сопротивояться дальше, мягко говоря, не имели под собой никаких серьезных оснований.

Может, оно и к лучшему, что всё оборачивается именно так?

И мир между повздорившими соседями таки настанет уже скоро?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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