Бельгийское правительство призвало граждан к двустороннему использованию туалетной бумаги

Министр окружающей среды Бельгии Закия Хаттаби представила новую экологическую инициативу, направленную на сокращение потребления туалетной бумаги и уменьшение нагрузки на окружающую среду.

Суть заключается в том, чтобы бельгийцы использовали каждый лист туалетной бумаги с обеих сторон, тем самым сокращая объём выбрасываемой бумаги вдвое.

Согласно соцопросам, большинство бельгийцев (75%) не слышало о нововведении властей и собираются продолжать использовать предмет гигиены как раньше. В министерстве предполагали такой эффект, поэтому назначили 10 тысяч туалетных инспекторов – им делегированы полномочия контроля правильного использования туалетной бумаги гражданами.

– Выборочно инспекторы будут по всей Бельгии проверять туалеты и правильное использование бумаги. В случае нарушения закона все недобросовестные граждане получат штрафы, – заверила Хаттаби.

Отказ открывать двери перед высокими гостями будет считаться неповиновением полиции. Если нарушения будут носить систематический характер, рецидивисты могут отправиться в тюрьму сроком от одного до пяти лет. Предусмотрены и иные меры ответственности, такие как лишение родительских прав; иностранные граждане могут быть депортированы из королевства.

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