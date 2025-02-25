 

В Нью-Йорке демонтировали памятник украинскому языку

25.02.2025, 9:33, Разное
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В Нью-Йорке в ночь на 25 февраля состоялось плановый перенос памятника украинскому языка с пляжа Брайтон-Бич в один из городских парков. Монумент в виде буквы «Ї» был установлен в 2023 году по инициативе «Общества друзей Украины и украинского народа» и пользовался большой популярностью у жителей и гостей «Большого яблока».

«Ежедневно к нашей родной «Ї» шли люди, кто с цветами и флагами, а кто просто постоять рядом с монументом. Мы знали, что его собираются временно перевезти, но не думали, что так всё так закончится», – сказал представитель украинской диаспоры Тарас Педалько.

Памятник был демонтирован по распоряжению мэрии Нью-Йорка в связи с ремонтом канализации. Его планировали временно перевезти Мэдисон-сквер, однако в процессе транспортировки монумент был утрачен.

«Машина, на которой перевозили груз, попала в ДТП. По счастливой случайности никто из людей не пострадал, однако памятник восстановлению не подлежит», – говорится в пресс-релизе полиции Нью-Йорка.

Вопрос об установке новой буквы «Ї» на Брайтон-бич будет рассмотрен городским парламентом в конце 2025 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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