 

Рупор кремлевской пропаганды: О борьбе с воровством в условиях войны

25.02.2025, 4:20, Разное
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Актуальный документ о борьбе с воровством в условиях идущей войны. Было актуально во время Великой Отечественной, актуально и во времена СВО.

Директива Прокуратуры Союза ССР № 3/6329с. Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием прод. и пром. товаров. 24 апреля 1943 г.

ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 3. Л. 48-50 – архив
https://istmat.org/node/68995 – цинк

Как мы видим по участившимся арестам военных и чиновников связанных с СВО по обвинениям в воровстве (самое громкое дело – Тимур Иванов и Ко), растратах, коррупции и хищениях, проблема более чем актуальна.

PS. Интересно, сколько из арестованных и посаженных по этой программе в 1943 год потом объявили "невинными жертвами сталинских репрессий"?

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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