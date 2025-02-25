Мнение «аналитика»: О «проклятии Зеленского»… Против кого оно сработало в этот раз?

Давно известно, что рукопожатия и совместные фото с украинским президентом Владимиром Зеленским после 24.02.2022 обязательно приводят к закату политической карьеры того, что засветился рядом с маленьким человечком в неизменной фуфайке. Ещё одно подтверждение этому пришло из Германии, где представители бывшей правящей «светофорной» коалиции резко ухудшили свои позиции по результатам внеочередных выборов в #парламент. Ну а главным неудачником и главной жертвой «проклятия»…

…стал пока ещё действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. Уже известно, что на этом посту его сменит лидер набравшей больше всех голосов ХДС/ХСС Фридрих Мерц. И это пока единственное, что известно более-менее точно. Результаты выборов таковы, что дают простор полной неопределённости в самый ответственный для Европы момент.

Результат христианских демократов, 28,6% голосов и, вероятно, чуть больше трети мест в Бундестаге по итогам перераспределения мандатов от не преодолевших 5%-й барьер партий, не позволяет им сформировать правительство в одиночку. Следующей по электоральной поддержке является очень правая «Альтернатива для Германии», на которую с надеждой смотрят и в Вашингтоне, и в Москве. Но с ней все остальные партии отказались иметь дело. Хотя результат Алисы Вайдель, 20,8% — это действительно «исторический успех». И по итогам выборов её партия может удвоить число своих депутатов.

Кстати, за неё наиболее массово проголосовали регионы и округа, ранее входившие в ГДР.

СДПГ Олафа Шольца, потеряв почти треть прежней поддержки избирателей, — немудрено в условиях, когда из-за ошибок канцлера крупнейшая европейская #экономика балансирует на грани рецессии, а цены на электроэнергию и услуги ЖКХ выросли — с 16,4% голосов стала классической «партией меньшинства». Теоретически, возможна коалиция ХДС/ХСС и СДПГ — ранее такие прецеденты уже были в виде так называемых «больших союзов». Но задолго до выборов и Олаф Шольц, и Фридрих Мерц заявляли, что не заинтересованы в таком союзе. Сейчас, правда, позиция последнего поменялась: он предлагает «красным» договориться. Но расторговка обещает быть сложной.

И не исключено, что новая правящая коалиция может быть опять «на троих» — ХДС/ХСС, «зелёные» (11,6%) и «левые» (8,8%). Но у них будет довольно хрупкое большинство. К тому же вряд ли такое партнёрство окажется долговечным. «Более сложного мандата не было ни у одного канцлера в истории Германии», – полагает журнал Stern. Помимо переговорных сложностей есть ещё объективная реальность: AfD фактически держит в руках блок-пакет по тем голосованиям, где от Бундестага требуется квалифицированное большинство.

В любом случае формирование нового правительства ФРГ, по словам победителя Фридриха Мерца, займёт около двух месяцев. Согласно его оптимистичным прогнозам коалиция сложится к Пасхе (20 апреля). Это значит, что в крайне важных для будущего Европы переговорах и торгах по «украинскому кризису» политически ослабленная Германия из процесса будет фактически выключена.

Оно и к лучшему?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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