 

Рупор кремлевской пропаганды: Статус целей СВО. 2025

24.02.2025, 20:25, Разное
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Статус целей СВО. 2025

1. ДНР (основное требование на 20202). Освобождена примерно на 75%.
2. ЛНР (основное требование на 2022). Освобождена примерно на 99,5%
3. Херсонская область (дополнительное требование на 2024). Освобождена примерно на 75%.
4. Запорожская область (дополнительное требование на 2024). Освобождена примерно на 75%.
5. Харьковская область (в число требований не входит). Освобождена примерно на 8%.
6. Курская область (в число требований не входит). Не освобождена примерно на 4%.
7. Демилитаризация Украины (основное требование). Цель не достигнута.
8. Денацификация Украины (основное требование). Цель не достигнута.
9. Нейтрализация Украины и отказ от вступления в НАТО (основное требование). Цель не достигнута.
10. Прекращение притеснений русских и русскоязычных на Украине (основное требование). Цель не достигнута.
11. Признание Украиной Крыма и 4 регионов российскими (дополнительное требование). Цель не достигнута.
12. Снятие санкций в России (дополнительное требование). Цель не достигнута.

Основные достижения за 3-й год войны в основном были связаны с расширением контроля территорий и повышению процента по базовым территориальным требованиям. Часть целей, которые числятся как невыполненные могут быть выполнены лишь по итогам завершенных боевых действий и соответствующих дипломатических договоренностей. Собственно, параметры их достижения как раз обсуждаются и будут обсуждаться на переговорах с США.

Едем дальше.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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