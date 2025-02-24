 

Мнение: Шринкфляция тульского пряника, подорожание картошки и борща, рекорд экспорта пшеницы

24.02.2025, 19:40, Разное
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1. В начале февраля многих огорчила новость о «шринкфляции тульского пряника» – якобы его вес в упаковке стал в три раза меньше, а цена ещё и выросла! В Тульской области утверждают, что это ложные вести, что с пряниками всё в порядке (ссылка):
 
…Корреспондент нашел на полках магазинов как стандартные пряники весом 140 граммов, так и те самые «карманные» — всего 45 граммов. В одном из тульских супермаркетов сладость стандартного размера обойдется в 59 рублей, а его уменьшенная версия — в 22 рубля. <…>

Со стороны завода на цену товара влияет стоимость сырья и упаковки, затраты на перевозку и хранение, зарплаты сотрудников, а также затраты на ресурсы, необходимые для производства. Это объясняет причину роста стоимости.

Мы живём в обществе изобилия: лакомства перестали быть роскошью. Качественные пряники, конфеты, пирожные и торты может себе позволить каждый, причём без ущерба для бюджета… при условии, конечно, что он выбирает с умом, и что он не объедается, как американец.

2. Натужные шутки про дорогую гречку должны смениться натужными шутками про дорогую картошку, которая подорожала вдвое. В прошлом году был неурожай, тогда как в позапрошлом, наоборот, урожай картофеля был отличным, поэтому цены на «земляной хлеб» сначала резко упали, а потом ещё более резко выросли.

Также заметно подорожали лук, капуста и свекла. Борщ, вероятно, станет немного более дорогим блюдом.

Ещё стали дороже икра, обручальные кольца и потребительские кредиты. Я бы сказал, что провести свадьбу будет сложнее, однако, ещё раз, мы живём в обществе изобилия — обручальные кольца доступны по цене каждому (ссылка):

Кстати, поездки в Таиланд, смартфоны, планшеты, яйца и упомянутая уже гречка подешевели. Если вы летаете в Таиланд и меняете смартфон чаще, чем оплачиваете свадьбы, вы в плюсе.

3. С производством и экспортом хлеба у нас тоже всё отлично (ссылка):


 
В 2024 г. Россия сохранила лидерство в экспорте пшеницы, обновив при этом свой же мировой рекорд по величине отгрузок.

Первый раз в новейшей истории Россия стала крупнейшим мировым экспортёром пшеницы по итогам 2016 г., с результатом 25,3 млн т на 5,5% или 1,3 млн т опередив прежнего многолетнего лидера, США. С тех пор Россия уверенно держит первое место, ни разу не опустившись в экспорте ниже 30 млн т, тогда как конкуренты, в свою очередь, ни разу не смогли превысить эту отметку.

Трижды за этот период Россия обновляла мировой рекорд по величине поставок пшеницы за календарный год. Прежний рекорд принадлежал США — 43,9 млн т в 1981 г. В 2018 г. Россия забрала рекорд себе, экспортировав 44 млн т пшеницы.

В 2023 г. она с лихвой перекрыла своё достижение, экспортировав 52,6 млн т, по данным «Русагротранса» (из множества отраслевых оценок эта нам видится наиболее корректной).

По итогам 2024 г. рекорд был ещё значительно улучшен. По предварительным данным «Русагротранса», экспорт пшеницы из России составил 57,2 млн т, Россельхознадзор сообщает о 57,5 млн т.

А разгадка проста: капитализм. Стоило только выполнить старое обещание и отдать крестьянам землю, как урожаи немедленно пошли вверх.

Источник: Место для дискуссий


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