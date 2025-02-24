Корпуса реакторов типа «Елена-АМ» будут создаваться с помощью 3D-печати

Как рассказал в ходе Форума будущих технологий руководитель ЦНИИ «Прометей» Александр Каштанов, корпуса, применяемые в маломощных атомных станциях типа «Елена-АМ», вполне могут изготавливаться с помощью передовых технологий трехмерной печати.

Напомним, несмотря на то, что «Елена-АМ» далеко не первый раз упоминается на различных форумах и тематических конференциях, он пока является гипотетическим проектом. Однако по словам Каштанова, потребность в подобных источниках энергии составляет свыше 400 единиц реакторов, для чего помимо имеющихся производств требуется развивать альтернативные.

По всей видимости, речь идет о небольшой АЭС, над которой работает «Курчатовский институт», в чью структуру и входит «Прометей». Если точнее, это «необслуживаемая атомная термоэлектрическая станция малой мощности» модели «Елена-АМ», но каких-то конкретных подробностей о ней до сих пор нет.

Как ранее сообщалось, станции «Елена-АМ» будут обеспечивать электроэнергией и теплом труднодоступные районы в Арктике и на севере Сибири. Такая АЭС, не зависящая от внешних источников, будет способна выдавать порядка 7 МВт тепловой мощности и около 200 кВт электрической, а одной загрузки топливом станции хватит на 40 лет работы.