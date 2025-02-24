 

Ностальгическая музыка из молодости помогает предотвратить деменцию

24.02.2025, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В конце 2024 года ученые из Северо-Восточного университета представили результаты исследования о влиянии музыки на профилактику нейродегенеративных заболеваний. Они поставили эксперимент, который доказал важность выбора музыкальных произведений для формирования определенных влияний на мозг пациентов. И это стало прорывом – лечить музыкой пытались и ранее, но преимущественно «наощупь», ориентируясь на общие рекомендации.

Мозг человека реагирует на любую музыку как и на прочие акустические раздражители. Если ее слишком много, он либо устает, либо начинает игнорировать надоедливые звуки. Для медицины это тупиковый вариант, потому что для предотвращения деградации нейронов нужно такое воздействие, которое будет усиливать связи между ними.

Нужен некий стимул, что-то, что будет вызывать положительные эмоции и побуждать мозг к активной и приятной работе. Отмечено, что при сканировании на аппарате МРТ у пациентов, которые слушают любимую музыку, наблюдается активность в тех частях мозга, которые отвечают за визуализацию. Проще говоря, люди фантазируют, обращаются к своей памяти, чтобы вновь «увидеть» связанные с этой музыкой переживания и события в своей жизни.

В эксперименте пациентам доверили самостоятельный выбор двух третей музыкальных произведений для исследования, остальное подбирали ученые. Почти все отдали предпочтение старой знакомой музыке, которую они слушали в юном возрасте. Через восемь недель такой терапии ученые отметили усиление связей между слуховой частью мозга и той, что отвечает за чувство вознаграждения. И это напрямую противостоит деградации нейронов – мозг получает своего рода «тренировку», которая помогает предотвратить развитие деменции.Источник &#8212 Scientific Reports


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Мнение: Дурная бесконечность

24.02 / Мнение: Аркадий Гайдар и сытая дореволюционная жизнь

24.02 / Рассекреченные архивы КГБ: Гагарин пытался сбежать в США во время посадки

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 3 года Гостомельскому десанту

24.02 / Все ИИ-помощники Ai Pin будут заблокированы, возврата денег ждать не стоит

24.02 / Геннадий Зюганов объявил о повышении цен на атрибутику КПРФ

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 3 года СВО

24.02 / Трамп проведёт «Прямую линию» для граждан Украины

24.02 / Мнение «аналитика»: О самом долгожданном про СВО… Уже через несколько часов?

24.02 / Мнение «аналитика»: О 23 февраля… Как это развидеть и «разслышать»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика