Ностальгическая музыка из молодости помогает предотвратить деменцию

В конце 2024 года ученые из Северо-Восточного университета представили результаты исследования о влиянии музыки на профилактику нейродегенеративных заболеваний. Они поставили эксперимент, который доказал важность выбора музыкальных произведений для формирования определенных влияний на мозг пациентов. И это стало прорывом – лечить музыкой пытались и ранее, но преимущественно «наощупь», ориентируясь на общие рекомендации.

Мозг человека реагирует на любую музыку как и на прочие акустические раздражители. Если ее слишком много, он либо устает, либо начинает игнорировать надоедливые звуки. Для медицины это тупиковый вариант, потому что для предотвращения деградации нейронов нужно такое воздействие, которое будет усиливать связи между ними.

Нужен некий стимул, что-то, что будет вызывать положительные эмоции и побуждать мозг к активной и приятной работе. Отмечено, что при сканировании на аппарате МРТ у пациентов, которые слушают любимую музыку, наблюдается активность в тех частях мозга, которые отвечают за визуализацию. Проще говоря, люди фантазируют, обращаются к своей памяти, чтобы вновь «увидеть» связанные с этой музыкой переживания и события в своей жизни.

В эксперименте пациентам доверили самостоятельный выбор двух третей музыкальных произведений для исследования, остальное подбирали ученые. Почти все отдали предпочтение старой знакомой музыке, которую они слушали в юном возрасте. Через восемь недель такой терапии ученые отметили усиление связей между слуховой частью мозга и той, что отвечает за чувство вознаграждения. И это напрямую противостоит деградации нейронов – мозг получает своего рода «тренировку», которая помогает предотвратить развитие деменции.Источник — Scientific Reports