Рассекреченные архивы КГБ: Гагарин пытался сбежать в США во время посадки

Опубликованы рассекреченные документы КГБ, свидетельствующие о том, что Юрий Гагарин после своего исторического полёта в космос предпринял попытку бегства в США, изменив траекторию спускаемого аппарата в сторону американской военной базы на Аляске.

Согласно документам, Гагарин, якобы разочаровавшись в советской системе и вдохновившись американской мечтой, разработал дерзкий план побега.

– В архивах имеется запись телефонного разговора между генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и главой КГБ Александром Шелепиным, в которой последний докладывает о внештатной ситуации: «Юрий Алексеевич, кажется, перепутал карту. Его несет прямиком на американцев!» Хрущёв, выслушав доклад, в сердцах воскликнул: «Что же, если ему так хочется к этим империалистам, пусть летит! Но чтобы обратно его ни ногой! И звезду Героя с него снять! – говорится в одном из рассекреченных отчётов.

Однако советским инженерам удалось в последний момент перепрограммировать траекторию спуска, и Гагарин приземлился в запланированном районе.

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