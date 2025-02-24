 

Все ИИ-помощники Ai Pin будут заблокированы, возврата денег ждать не стоит

24.02.2025, 13:05, Разное
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HP объявила о покупке компании Humane за $116 млн. — но не целиком, а только наиболее ценных активов. Таких, как портфель интеллектуальной собственности с более 300 патентов, и платформу CosmOS. А вот неудачное устройство Ai Pin отправляется в историю, и что крайне обидно для купивших его – компенсацию они вряд ли получат.

Отключение Ai Pin от серверов произойдет 28 февраля, у владельцев останутся их физические устройства, но весь завязанный на ИИ функционал станет недоступен. Компенсацию стоимости гаджета в размере $700 смогут получить лишь те, кто приобрел его в течение последних 90 дней, а таких очень мало. Спрос на Ai Pin резко упал после июня 2024 года, когда компания отозвала из продажи зарядное устройство к нему из-за рисков его возгорания.

Изначально ИИ-помощник Ai Pin позиционировался чуть ли не как «убийца смартфонов», так как предполагалось, что удаленный ИИ возьмет на себя все основные задачи, а само устройство будет простым и компактным. И вдобавок будет иметь проектор вместо дисплея, чтобы отображать информацию на ладони пользователя. Легкий и небольшой гаджет можно было прицепить на одежду.

В реальности отзывы об Ai Pin оказались преимущественно негативными, по целому ряду причин. Humane попытался избавиться от обузы, назначив за права на Ai Pin ценник в $1 млрд, но желающих их купить не нашлось. Это должно стать наглядным уроком для тех, кто возлагает на ИИ большие надежды – стоит потерять доступ к серверу и ваше физическое устройство превращается в «кирпич». В отличие от смартфона, который хотя бы сохраняет базовые функции.Источник &#8212 Humane


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