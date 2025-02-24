Геннадий Зюганов объявил о повышении цен на атрибутику КПРФ

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов с сожалением сообщил сторонникам о вынужденном повышении цен на партийную атрибутику. Основной причиной стало подорожание импортных товаров из Китая, на которые наносятся принты с символикой партии.

«Мы вынуждены пойти на этот шаг, но обещаем, что как только нам удастся победить капитализм, цены вернутся к прежнему уровню», — заявил Зюганов.

С 1 марта стоимость футболок с изображениями Владимира Ленина и Иосифа Сталина вырастет в два раза. При этом цены на церковные свечи и иконы останутся неизменными с этими политическими деятелями останутся прежними. Также лидер КПРФ анонсировал расширение ассортимента партийной атрибутики за счёт товаров из Северной Кореи.

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