Steam передаст российским правоохранительным органам информацию об игроках, крутивших однополые романы в играх
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Компания Valve, владеющая платформой Steam, передаст российским правоохранительным органам информацию обо всех пользователях, которые когда-либо указывали в профиле страну РФ или играли с российских IP-адресов и при этом вступали в однополые отношения в компьютерных играх.
Как пояснили в Valve, подобные действия по российскому законодательству считаются «пропагандой нетрадиционных (экстремистских) межполовых отношений». Перед кем в этом случае осуществляется пропаганда, компания не уточнила.
«Мы стремимся соответствовать требованиям местных законодательств по всему миру, поэтому наша платформа предоставлена в максимально возможном числе стран, – заявил представитель Steam. – Если бы мы не передавали подобные сведения властям, то не могли бы присутствовать на рынках Саудовской Аравии и Афганистана».
Полученную информацию планируют задействовать для составления реестра лиц, склонных к нетрадиционным сексуальным отношениям, и дальнейшего привлечения их к ответственности за это правонарушение.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет