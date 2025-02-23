 

Steam передаст российским правоохранительным органам информацию об игроках, крутивших однополые романы в играх

23.02.2025, 17:33, Разное
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Компания Valve, владеющая платформой Steam, передаст российским правоохранительным органам информацию обо всех пользователях, которые когда-либо указывали в профиле страну РФ или играли с российских IP-адресов и при этом вступали в однополые отношения в компьютерных играх.

Как пояснили в Valve, подобные действия по российскому законодательству считаются «пропагандой нетрадиционных (экстремистских) межполовых отношений». Перед кем в этом случае осуществляется пропаганда, компания не уточнила.

«Мы стремимся соответствовать требованиям местных законодательств по всему миру, поэтому наша платформа предоставлена в максимально возможном числе стран, – заявил представитель Steam. – Если бы мы не передавали подобные сведения властям, то не могли бы присутствовать на рынках Саудовской Аравии и Афганистана».

Полученную информацию планируют задействовать для составления реестра лиц, склонных к нетрадиционным сексуальным отношениям, и дальнейшего привлечения их к ответственности за это правонарушение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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