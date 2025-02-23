 

В ночные клубы начнут завозить пенсионеров для борьбы с безнравственностью

23.02.2025, 13:33, Разное
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Министерство культуры разработало федеральную программу по борьбе с безнравственностью молодёжи.

Для контроля морали посетителей ночных клубов в каждом из таких учреждений по лицензии ведомства будут дежурить не менее трёх пенсионеров, следящих за соблюдением норм приличия.

– Речь ни в коем случае не идёт о цензуре или запрете той или иной музыки. Пожилые люди могут предупредить молодёжь о ненормативной лексике в той или иной композиции, напомнить о вреде чрезмерного потребления алкоголя или табака, да и просто раздать шарфики или посоветовать надеть более длинную юбку, – пояснила замминистра культуры Надежда Преподобная.

Уже в ближайшее время стартует отбор пенсионеров для контроля нравственности в ночных клубах. Подать заявку может любой желающий, но преимущество получат сотрудники органов на пенсии, передовики производства и прочие лица, имеющие хорошую репутацию и известность у жителей территорий, где расположены заведения.

Владельцы клубов и охранники не могут отказать пенсионерам, предъявившим удостоверение от Минкульта. Помимо этого, им обязаны выделить столик и бесплатные напитки. По окончании ночного сеанса администратор клуба обязан расписаться в специальном акте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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