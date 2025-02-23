ЗРПК «Панцирь» получит лазерный модуль

Стало известно о скором оснащении российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» новейшим лазерным комплексом. Работы в этом направлении уже активно ведутся, но на каком этапе они находятся, не уточняется — говорится лишь о «ближайшем времени».

Как уточняется, разработка лазерного модуля, который интегрируют в огневую систему «Панциря», идет полным ходом. Причем создание данного лазера подразумевает его установку не только на данный ЗРПК, но и на другое вооружение. Судя по всему, ключевой задачей лазерного комплекса станет борьба с беспилотниками.

В основном «Панцирь» сейчас поставляется в подразделения российской армии, где он весьма эффективно показывает себя в реальных боевых условиях, а также при защите важной тыловой инфраструктуры.

Однако есть и зарубежные покупатели «Панциря», интерес которых все больше растет с модернизациями комплекса, проводимыми на основе опыта его участия в боевых действиях. К примеру, недавно «Панцирь» получил мини-ракеты для уничтожения БПЛА.

Ранее «Панцирь» прошел кардинальное перевооружение, в рамках которого комплекс лишился автоматических пушек, взамен получив передовое ракетное вооружение.