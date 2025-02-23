 

На фотоконкурсе National Geographic победил снимок, сделанный нейросетью

23.02.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международное жюри престижного фотоконкурса National Geographic присудило главный приз фотографии «Медведь на велосипеде в тайге», которая, как выяснилось позже, была создана нейросетью MidJourney по запросу «медведь катается на советском велосипеде «Урал» в сибирской тайге на закате».

Автор «фотографии», программист Василий Прохоров, признался, что потратил на создание шедевра целых 15 секунд и три запроса в нейросеть. По его словам, сложнее всего было убедить искусственный интеллект, что медведи ездят на велосипеде.

– Чтобы решить эту задачу пришлось найти нейросети стихотворение Корнея Чуковского, – уточнил победитель.

После разоблачения организаторы конкурса решили не отзывать награду, а создать новую номинацию «Лучший нейросетевой снимок».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Никто не ожидал никаких движений изнутри Сирии

23.02 / «Глобалисты заставили меня говорить, что он был геем» – Роулинг заявила, что задумывала Дамблдора как семьянина и отца пятерых детей

23.02 / Мнение «аналитика»: О потрясающих событиях в Мексике… Неужели Трамп это стерпит?

23.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Совет от бывалого

23.02 / Мнение «аналитика»: О плодах быдло-дипломатии… Почему Зеленский снова отверг договор с США?

22.02 / Мнение: Рост популярности китайского языка, поездки в Китай в 1990-х и заработки китайских авиакомпаний

22.02 / Личное: “Последний случай оставил вопросы”

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А если не будут брать – отключим газ

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Чистки в Пентагоне

22.02 / Мнение: Нужно ли футболистам читать книги, типичная жертва мошенников и лишний нолик в зарплате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика