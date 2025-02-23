На фотоконкурсе National Geographic победил снимок, сделанный нейросетью

Международное жюри престижного фотоконкурса National Geographic присудило главный приз фотографии «Медведь на велосипеде в тайге», которая, как выяснилось позже, была создана нейросетью MidJourney по запросу «медведь катается на советском велосипеде «Урал» в сибирской тайге на закате».

Автор «фотографии», программист Василий Прохоров, признался, что потратил на создание шедевра целых 15 секунд и три запроса в нейросеть. По его словам, сложнее всего было убедить искусственный интеллект, что медведи ездят на велосипеде.

– Чтобы решить эту задачу пришлось найти нейросети стихотворение Корнея Чуковского, – уточнил победитель.

После разоблачения организаторы конкурса решили не отзывать награду, а создать новую номинацию «Лучший нейросетевой снимок».

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