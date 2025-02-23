«Глобалисты заставили меня говорить, что он был геем» – Роулинг заявила, что задумывала Дамблдора как семьянина и отца пятерых детей

В новом выпуске подкаста «Консервативный котёл» британская писательница Джоан Роулинг заявила, что профессор Дамблдор – один из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере – был задуман как примерный семьянин и отец пятерых детей.

– Я всегда знала, что Дамблдор – гетеросексуал, но глобалисты и ЛГБТ-активисты заставили меня сказать, что он был одним из них. Они угрожали моей семье! Но на самом деле он вполне семейный парень и точно никакой не гей, – рассказала писательница.

По словам Роулинг, её персонаж «тщательно скрывал всех пятерых детей от общественности, опасаясь преследований со стороны так называемых поборников социального прогресса». Оригиналы рукописей, где это упоминается, хранятся у писательницы дома, однако показывать она их отказалась.

– Мы обсудим этот вопрос с издателями в ближайшее время и выпустим скорректированные версии книг, отвечающие текущему тренду. Это достаточно много книг – по изначальной задумке, я упоминала детей Дамблдора практически в каждой части, – добавила она. – Считаю, что каждый поклонник серии должен купить переиздания, иначе его и близко нельзя назвать поттероманом. Призываю фан-клубы выявлять и исключать тех, кто в течение года не обзаведётся полным комплектом правильных книг.

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