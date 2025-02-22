Мнение: Рост популярности китайского языка, поездки в Китай в 1990-х и заработки китайских авиакомпаний

1. Китайский язык занимает второе место по популярности среди школьников в Москве, конкуренты в лице французского и немецкого языков остались позади (ссылка):



Около восьми тысяч московских школьников учат китайский язык в рамках основных образовательных программ более чем в 70 школах города. В столице работают свыше 600 кружков по китайскому, в них обучаются более шести тысяч детей, передает портал мэра и правительства столицы.

Среди иностранных языков китайский занимает второе место по популярности, уступая только английскому. <…>

Особое внимание в образовательных программах уделяется культуре и традициям Китая. Это помогает учащимся чувствовать себя более уверенно при контактах с носителями языка.

Насколько это нужно — большой вопрос. Проблема иностранных языков в том, что автоматические переводчики развиваются с огромной скоростью, так что с каждым годом язык, тем более дурно выученный, даёт всё меньше преимуществ своему носителю. Дипломату, работающему в Китае, или профессиональному китаисту китайский язык всё ещё полезен, это понятно. Инженеру, отправляющему чертежи на китайскую фабрику, или бизнесмену, покупающему в Китае фармацевтическую субстанцию — уже не факт. Та небольшая толика пользы, которую можно будет извлечь из основ китайского, навряд ли окупит потраченные на обучение тысячи часов.

Считайте меня дикарём, но мне кажется, что если у вас есть лишние 2000 часов, лучше потратить их, например, на футбол. Хорошую физическую форму смартфон пока что заменить не сможет.

2. Житель Дальнего Востока vasloh рассказывает о поездках в Китай в 1990-е и о том, что изменилось с тех пор (ссылка):

Сейчас точно так же можно без визы ездить в Китай, как в девяностых. За исключением того, что нужно ехать в составе тургруппы (тогда, впрочем, тоже такое бывало временами — правила довольно часто менялись). Записываешься в группу, платишь некоторую сумму, тебя перевозят, и тусуйся там до вечера, закупай всё, что хочешь, выезжай потом, если хочешь, с баулами, в пяти джинсах на ногах, и в пяти шубах поверх десяти спортивных костюмов. Только сейчас это особо никому не интересно — много на этом не заработаешь, а при нужде более удобную и выгодную работу на нашей стороне найти несложно. В отличие от 1990-х, когда другой работы подчас не было. Я ещё лет десять назад, после почти двадцатилетнего перерыва, съездил на тот берег Амура, и удивился — вместо толпы колобков (см. про джинсы и шубы) с такими же круглыми баулами, штурмующих с прибаутками таможню и деловито приматывающих к ногам тут же за углом водку в резиновых пакетах, вполне цивилизованные, опрятно одетые граждане, с преимущественно небольшой поклажей спокойно перемещаются туда-сюда через границу с реально туристическими целями. Разрыва в ценах сейчас почти нет, дефицита товара на нашей стороне нет, практики из 1990-х типа вывоза медного лома контрабандой или выезда с парой сотен фотоплёнок с целью печатанья фото ныне сошли на нет по естественным причинам — навряд ли что-то вообще выгодно возить через границу в ручной клади в промышленных масштабах.

Знакомый рассказывал в 1995-м, вернувшись с той стороны (я в тот день сдавал экзамен и не ездил), что как-то резко возникла тема с детскими велосипедами, и все барыги наперебой кинулись её копать. Как обычно, набрали утром у таможни челноков-верблюдов и всучили на той стороне этот незатейливый товар. Вечером на таможне с китайской стороны собралась толпа примерно с тысячей велосипедов. Таможенники ржали как кони и глумились, заставляя каждого рассказать, зачем ему в личных целях три детских велосипеда (в сумме почти 50 разрешенных тогда кг). Устроили этакий детектор лжи, который прошли единицы. Большая часть верблюдов были жестоко оштрафованы, что, конечно, пало на плечи барыг, уныло подсчитывающих убытки и ворчащих при расплате, что, дескать не умеете врать, кидалы, больше не найму вас.

А сейчас я с трудом представляю, зачем вообще везти из Китая детский велосипед — на нашей стороне его легко купить цивилизованно, с гарантией, качественнее дешёвого китайского, и ненамного дороже, если не дешевле. Да и другие способы доставки товаров появились в связи с развитием современных информационных технологий.

Чтобы практика челноков из 1990-х возобновилась, надо чтобы одновременно сильно обнищали обе страны, причем одна бы массово производила что-то некачественное и продавала за копейки, платя доли от этих копеек своим нищим рабочим, а вторая и вовсе потеряла бы часть промышленности и логистику. Сейчас вероятность, что такое произойдёт с Россией и Китаем не больше, чем у США с Канадой.

PS. Вспомнил, каково это — отматывать заскотчёванную водку от ног, и аж заколдобился.

3. Мы были вынуждены закрыть русское небо враждебным странам в качестве симметричного ответа на их экономическую агрессию. Китайцы на этом зарабатывают, западные авиакомпании — терпят убытки. Цитирую (ссылка):



Китайские авиаперевозчики активно развивают экспансию в Европу благодаря разрешению пролета над российским воздушным пространством. За первые девять месяцев прошлого года государственные Air China, China Eastern и China Southern нарастили перелёты в Европу в среднем на треть по сравнению с 2019-м, сообщает Financial Times.

В 2022-м ЕС закрыл для самолетов российских авиакомпаний свое воздушное пространство, Россия ввела аналогичные ответные меры против европейских перевозчиков. Это решение способствовало успеху китайских авиакомпаний.

По данным издания, такие европейские перевозчики, как Scandinavian Airlines, Lufthansa, British Airways и Virgin Atlantic, вообще приостановили некоторые маршруты по причине расходов из-за избегания российского пространства.

Уровень проникновения Китая в мировую экономику впечатляет. Если китайцам придёт в голову отключить какую-нибудь страну от своих товаров и сервисов — не предупредительно, как они это сделали с неверной Литвой, а всерьёз, наотмашь — пожалуй, торговую войну не потянет почти никто. Пока что политический вес Китая несоразмерен его экономической мощи, однако в итоге уравнивание неизбежно произойдёт. Чем на это смогут ответить США — страна со значительно более слабым реальным сектором — непонятно.