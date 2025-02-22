Мнение: Нужно ли футболистам читать книги, типичная жертва мошенников и лишний нолик в зарплате

1. Русский футболист признался, что за всю жизнь прочитал только одну книгу (ссылка):



Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью YouTube-каналу Эдамса рассказал, что за всю жизнь прочитал лишь одну книгу.

«Единственное, что я в жизни прочитал, — это был Марк Твен. Что-то про остров», — заявил футболист. Он подчеркнул, что не является любителем книг, а читать его заставляет девушка. Вместе они пытались читать произведения Фёдора Достоевского, однако не смогли понять их.

У Марка Твена есть «Великая революция в Питкерне», там про остров. Но я подозреваю, что футболист перепутал Марка Твена с Жюлем Верном, так как выбрать первой книгой «Таинственный остров» было бы логичнее.

Лично я вырос как противоположность этому футболисту: я почти не играл в футбол, зато читал в школе запоем, по книге в день. И книги, доложу вам, несколько переоценены: они ничем принципиально не отличаются от фильмов и сериалов, которые футболист уж точно смотрел. Что там, что там мы просто пассивно потребляем подготовленную для нас информацию.

Начитанность помогает, если читать правильные книги, и если обдумывать прочитанное. А если просто листать авторов из списка «самые модные книги 2024 года»… ну, да, потом можно будет поддержать разговор в творческой тусовке. Но с тем же успехом можно надеть стильный шарф, берет или — самое эффективное — какой-нибудь запрещённый в России аксессуар. Тогда уж точно никто бездуховным простаком не назовёт.

Экзальтированные директора экспериментальных школ горячо доказывают, что видеоигры зло, а книги — добро. Суждение поверхностное. Есть умные и глупые игры, есть умные и глупые книги. Это всего лишь оболочки, форматы: гораздо важнее, что внутри. Школьница, которая читает дешёвые любовные романы, не вынесет из них больше пользы, чем школьника, которая играет в исторические стратегии от Парадоксов. И наоборот — читать Пушкина с Лермонтовым, пожалуй, полезнее, чем играть в Бравл Старс.

Конечно, русская классика — это как нож и спички, игрушки не для детей… но эта точка зрения в наших широтах непопулярна. Считается, что если писатель умер два века назад, то порезаться и обжечься его творчеством никак нельзя.

2. Принято считать, что типичная жертва телефонных – это пенсионер с начинающейся деменцией, для которого компьютеры и интернет — тёмный лес. Это миф. Чаще всего грабят людей молодого и среднего возраста (ссылка):



В 2024 году от финансовых мошенников чаще остальных страдали россиянки со средним уровнем дохода. Об этом сообщил Банк России.

По его данным, речь идет о горожанках 25-44 лет, имеющих среднее образование. Пожилые граждане тоже оказались в зоне риска, однако доля пострадавших среди них увеличилась несильно.

Регулятор выяснил, что чаще всего доступ к деньгам жертвы злоумышленники получают, общаясь с человеком в мессенджерах или по телефону. Второй по популярности метод — это взлом аккаунтов на Госуслугах. Кроме того, очень многие пострадавшие сами переводят деньги или переходят по сомнительным ссылкам. <…>

Ранее ЦБ сообщил, что в прошлом году банки возвратили клиентам похищенные жуликами средства почти в каждом шестом случае.

Обратите внимание, я употребил слово «грабят», которое подразумевает скорее насилие, чем обман. Дело в том, что мошенники используют разновидность гипноза, грубо воздействуют на эмоции, а не на ум. Обман — это когда продают пельмени из гипса, которые выглядят настоящими. Тут другое — тут скорее пристальный взгляд в глаза и команда «давай кошелёк», которую неподготовленная жертва вынуждена исполнять.

К сожалению, наше общество пока что очень наивно: нас можно сравнить с нами же, но образца 1991 года, то есть не успевшими ещё пройти через горнило ваучеров и МММ. Поэтому многие думают, что деньги телефонным мошенникам переводят только какие-то безнадёжные дураки, и что с ними-то ничего подобного случиться не может: они просто посмеются над позвонившим иностранцем, и всё. Это ошибка. Такие самоуверенные граждане как раз и вляпываются в потерю денег легче всего.

3. Очередная история про угнетённого шарикова, который ограбил своё предприятие, как только ему подвернулась удобная возможность (ссылка):

В Москве женщина, работающая уборщицей в компании «Профипарк», по ошибке получила зарплату в десять раз больше: вместо 55 тысяч ей пришло 550. В итоге женщина пропала вместе с деньгами. Выяснилось, что перед новым годом генеральный директор нажала лишний ноль и поэтому уборщице зачислили аж 550 тысяч рублей.

Зря на работе надеялись, что Марина одумается и вернётся – не то от радости, не то от испуга, но Марина пропала. Теперь её ищут полицейские.

В комментариях к этой новости на разных ресурсах, как и следовало ожидать, многие встали на сторону уборщицы. Мол, ничего она и не крала и не присваивала, возвращать не обязана, во всём виновата бухгалтерия, кто поставил ноль – тот пусть и возвращает, отстаньте уже от человека, дайте хоть немного пожить нормально…

Немного личного опыта. Я не припомню ни одного случая, чтобы я или кто-то из моих знакомых ошибочно перевели деньги предпринимателю, и тот отказался их вернуть. С частными лицами инциденты были. С предпринимателями — никогда.