Мнение «аналитика»: О точке невозврата… Кто начал СВО на самом деле?

Между прочим, у нас тут «красивая» дата проходит незамеченной. Три года назад, 22 февраля 2022 года российский парламент ратифицировал договоры о взаимной помощи, которые днём ранее президент РФ Владимир #Путин подписал с ДНР и ДНР сразу после указа о признании их независимыми. Принято считать, что тем самым #Россия прошла точку невозврата и началу СВО был дан «зелёный свет».

Хотя на самом деле он включился намного раньше и… не в Москве.

Вспомним «незабываемый» 2021-й. В январе вступил в президентские полномочия Джо #Байден, и этот в общем-то формальный акт впервые в американской истории сопровождался беспрецедентными беспорядками в столице, известными как «штурм Капитолия». На этом фоне 46-й глава Белого дома предпочёл «перевернуть страницу» в отношениях с Россией и согласился продлить Договор СНВ-III ещё на пять лет, на чём Москва настаивала, а 45-й президент отказывался. Так негативный внутренний фон оказался перебит «внешнеполитической победой», после которой миллионы людей по обе стороны океана выдохнули спокойно.

Запомним, однако, этот метод 46-й Вашингтонской администрации — стараться перебить негатив хоть каким позитивом на другом фронте.

Далее в российско-американских отношениях началась фаза «нормализации». Стороны вернули послов в Москву и Вашингтон, договорились вместе работать по климатической повестке, а также обсудить лично другие проблемные вопросы. Вершиной стала встреча двух президентов в Женеве, где Владимир Путин и Джо Байден вознамерились найти взаимоприемлемые решения в сфере стратегической стабильности, и Россия начала готовить соответствующие инициативы.

А потом случился Афганистан. Кадры позорной ретирады американских военных из Кабула, где праздновали победу «бородачи в тапках», облетели весь мир. И авторитет #США как военной силы устремился в область плинтуса. Потребовалось срочно перебить негатив позитивом.

Тогда и пришла кому-то в «Вашингтонском обкоме» светлая мысль: организовать виртуальный кризис в сфере безопасности и с блеском его разрешить, доказав непререкаемую мощь Америки. Из всех потенциально «горячих» точек мудрецы в Белом доме выбрали Украину. С одной стороны #кризис вокруг неё позволял ещё более укрепить трансатлантическое партнёрство, пошатнувшееся при Дональде Трампе. С другой, он вроде как не грозил Штатам реальными неприятностями ни при каком раскладе, поскольку предполагалось, что всё ограничится дипломатической риторикой, ибо на реальные военные действия Москва не решится.

План был таков: спровоцировать Владимира Путина на резкие действия в отношении Киева, затем пригрозить Кремлю «адскими санкциями» и разрулить конфликт немножко в пользу Украины. #Россия была бы тут унижена и посрамлена, европейские власти успокоены, а украинские получили бы ещё несколько сильных карт для нового раунда переговоров в рамках «Минска-2». И роль США как глобального арбитра была бы подкреплена делом.

Поэтому как только американские солдаты окончательно покинули Афганистан, Пентагон начал поставки для ВСУ наступательных вооружений, чего прежняя администрация не делала. И это, разумеется, не прошло мимо внимания Москвы. А параллельно украинские представители стали вести себя всё более нагло на встречах в рамках «Минского процесса», выдвигая уже совсем абсурдные требования. Ужесточилась и риторика Киева в отношении тогда ещё непризнанных республик. Плюс Вашингтон начал сколачивать европейскую коалицию в поддержку Украины, ссылаясь… на «русскую угрозу». Которой до осени 2021 года не было вообще!

Мог ли Кремль оставить всё это без внимания и ответных действий? Вопрос риторический.

Мог ли он отступить назад и пойти на «компромисс», теряя лицо? Вопрос ещё более риторический.

Что ж «украинский #кризис» в итоге был создан и курок его взведён. Хотя дальше всё пошло не так, как планировали мудрецы в Вашингтоне. Владимир Путин не дрогнул. Но это уже другая история…

Так где облажалась Америка?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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