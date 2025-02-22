Мнение «аналитика»: О большом кидалове в верхах… И ты, Брут?

Оно и верно: вовремя предать — это значит предвидеть. Всё по заветам Шарля Мориса де Талейрана в их авторсом изложении Эльдара Рязанова, который и сам не без греха. Как бы то ни было, сейчас таких «провидцев» стало намного больше. Бывали хуже времена, да…

Причём дальновидность обрели даже такие облечённые доверием «важные люди», на которых и не подумал бы.

Немецкий «Шпигель» посвятил украинскому президенту Владимиру Зеленскому обложку с говорящим словом «Verraten». Что стандартно переводят как «Брошенный», но более точно было бы «Кинутый».

Действительно, «кидают» все. Даже ближние союзники, клявшиеся стоять до конца, а теперь намеревающиеся этот конец приблизить.

Польский президент Анджей Дуда не стал поддерживать Владимира Зеленского в его споре с Дональдом Трампом. Напротив, посоветовал «сдаться».

«Я уверен, что нет другого выхода для Украины…, кроме как восстановить поддержку США, — сообщил поляк. — Я настоятельно посоветовал Владимиру Зеленскому успокоиться и начать полностью сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом, который руководствуется чувством ответственности за глобальную стабильность и мир».

И ни слова о «справедливом» мире для Украины, ни слова о польской солидарности. Просто — «успокойся и ложись под Трампа». Ведь он за мир во всём мире. Не сопротивляйся. Расслабься и получай удовольствие.

Теперь Анджей Дуда летит в Вашингтон за «плюшками» от американского патрона. А #Украина воленс-неволенс подпишет капитуляцию кабальную сделку по минералам, которая отдаёт её недра, порты и другую инфраструктуру на подконтрольной Киеву территории фактически в собственность Америки. Потому что у неё не осталось другого выхода.

Что ж… Сначала одна капитуляция «сделка», потом другая — и вот уже «мир на условиях Путина» лежит на столе, тебе протягивают традиционный «Паркер» со словами: «Вот здесь подпишите!», а довольный собой Анджей Дуда готовится получить свою долю пирога. Ведь он всё вовремя сделал.

Всё именно к этому и идёт?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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