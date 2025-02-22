 

Рупор кремлевской пропаганды: Огромная коррупционная машина питающаяся трупами украинских солдат

22.02.2025, 1:55, Разное
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Огромная коррупционная машина питающаяся трупами украинских солдат. И это про Украину.

"К сожалению, правительство и ведущие СМИ все чаще обманывают общество.

Работаем над исправлением положения.

Сейчас уже совершенно очевидно, что контролируемый Зеленским опрос общественного мнения, направленный на оценку рейтинга одобрения среди населения, не заслуживает доверия!

Если украинцы действительно любят Зеленского, то почему он не проводит выборы? Он знает, что с треском их проиграет, хотя и установил полный контроль над ВСЕМИ украинскими СМИ. Поэтому он отменил выборы.

В действительности народ Украины презирает его, и поэтому он отказывается от проведения голосования. Я призываю Зеленского провести выборы и опровергнуть мои слова. Но он не проведет их.

Президент Трамп все делает правильно, игнорируя Зеленского и пытаясь достичь мира без этой огромной отвратительной коррупционной машины, питающейся трупами украинских солдат" (c) Илон Маск

Публичная порка кокаинового фюрера продолжается.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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