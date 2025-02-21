 

Во Владивостоке нейросеть вынесла приговор на китайском языке

21.02.2025, 15:33, Разное
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Эксперимент по использованию искусственного интеллекта в судебной системе завершился неожиданным образом: нейросеть, установленная в Ленинском районном суде Владивостока, вынесла приговор, написанный исключительно китайскими иероглифами.

– Мы в параметрах задавали русский язык, но в итоге получили на выходе 40 страниц китайских иероглифов с рецептами блюд и рекламой ресторанов в Шанхае, – рассказал главный системный администратор суда Иван Динь.

Несмотря на казус, в судах Дальневосточного федерального округа при написании приговоров продолжат использование китайской нейросети DeepSeek, ведь по всем признакам сбой носит разовый характер. В случае повторения ошибок представители фемиды напишут свой вердикт по-старинке вручную.

Дело, рассматриваемое судом, вернули на доследование, несмотря на возражения обвиняемого, который продолжит своё пребывание в СИЗО. В Минюсте допускают, что организуют курсы по изучению китайского языка для судей, прокуроров и следователей, осуществляющих деятельность в Дальневосточном федеральном округе. Занятия будут проходить на территории КНР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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