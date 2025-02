Мнение: Илон Маск поднимает рождаемость в США

В США всё плохо с демографией, как и у нас. Самых свежих данных я не нашёл, сейчас всё должно быть ещё хуже, а на 2021 год в США была рождаемость на уровне 1,7 ребёнка на женщину, то есть на уровне уверенного вымирания. Вопреки популярному мифу, у негров рождаемость не особо лучше, чем у белых (ссылка):

— Белые: 1,60

— Негры: 1,68

— Индейцы: 1,48

— Азиаты: 1,35

— Гавайцы: 2,13

— Латиносы: 1,90

Проще говоря, вымирают все. При этом пособия в США большие, особенно для матерей-одиночек, однако лобовая раздача денег не помогает: потомственные получатели пособий вымирают столь же бодро, как и «лабораторес» — трудяги-пчёлы, честно платящие государству налоги.

Илон Маск, медийное лицо новых США, отлично понимает, что повысить рождаемость пособиями невозможно. Как гласит старая и верная пословица, «тот, кто думает, будто все проблемы можно решить деньгами, никогда не был богат». Илон Маск занимает второе место в рейтинге богачей мира, так что ему эта истина понятна не только теоретически, но и на уровне ежедневных ощущений.

Кроме того, Илон Маск прежде всего мастер рекламы и саморекламы, так что он знает, как увлечь большие массы людей. В современном обществе изобилия массовый американец готов напрягаться только ради статуса, то есть ради возможности быть не хуже своих соседей Джонсов — «keeping up with the Joneses». Если у Джонсов автомобиль за 50 тысяч долларов, то и у него должен быть автомобиль за 50 тысяч долларов. Если у Джонсов коттедж на 4 спальни, то и у него должен быть коттедж на 4 спальни. Кстати, Илон Маск в списке Форбс на втором месте, а на первом месте — Бернар Арно со своей семьёй, производитель предметов роскоши, обладатель состояния в 211 млрд долларов. Ему принадлежат Луи Виттон, Кристиан Диор, Тиффани и тому подобные фирмы, которые помогают обывателям уесть Джонсов, купив дорогую сумку, например.

Так вот, обратите внимание на яркие перформансы Илона Маска — например, на свежее шоу с заслуженной бензопилой, которую ему подарил другой легендарный шоумен, президент Аргентины Хавьер Милей. На все эти мероприятия, оформленные в антураже постановочных боёв реслинга, Илон Маск приводит своих маленьких детей. Посмотрите короткое видео — звук журналисты РБК сломали, но там и без звука всё понятно (ссылка). Илон Маск стоит в весёлой компании важных людей, включающей в себя президента крупной страны, и держит в руках большую бензопилу, изображая «плохого парня». Образ дополняют чёрные очки, надетая под пиджак чёрная футболка с принтом и килограммовая золотая цепь — вот как если бы злодей из боевиков про лихие девяностые сделал причёску в стиле 2025 года.

Вся постановка буквально кричит: «я очень крутой парень, самый крутой в Америке после Трампа, подражай мне, чтобы стать крутым». И как дополнительный атрибут статуса вокруг свободно бегают маленькие дети миллиардера. Дети не сидят где-то у дальней стенки под недовольное шиканье няни, а вот прямо бегают — хватают Маска за штанину, что-то ему говорят, лезут в кадр во время совместных фото с аргентинским президентом.

Посыл такой: «у крутых парней много денег и много детей». Понятно, что килограммовая золотая цепь и 12 детей, как у Илона Маска — это уже не для каждого, а вот цепь в 200 грамм и трое-четверо детей — вполне. А если будет меньше, соседи Джонсы будут показывать пальцами и смеяться: «посмотрите на этого неудачника, он слишком робок и некрасив, чтобы размножаться, поэтому он себе домашнее животное завёл». При этом оправдания в духе «я не люблю бессонные ночи», «детская одежда дорого стоит» или «пусть государство даст мне гарантию, что супруг меня не кинет» будут вызывать только дополнительный смех…

И вот что забавно. На планете Земля около 200 стран, и все сколько-нибудь развитые страны находятся уже на грани или за гранью вымирания. Однако все страны живут по принципу «не смотрите вверх», то есть или делают вид, будто демографической проблемы нет, или пытаются поднять рождаемость очевидно негодными средствами, такими как раздача небольших пособий. Насколько я знаю, пока что только США испробовали новую идею — поручили важной фигуре показать, что дети являются атрибутом роскоши, из-за чего Джонсы, у которых четверо детей, могут смотреть сверху вниз на Смитов, у которых только один ребёнок.

Пока что неясно, получится ли у трампистов остановить демографический обвал, однако тот факт, что на смелый эксперимент решились именно американцы, означает, что Америку, которую мы почти что похоронили уже при Байдене, ещё рано списывать со счетов.