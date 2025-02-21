Хумус изобрёл Афанасий Никитин – учёные поставили точку в многовековом споре

Российские учёные заявили, что хумус был изобретён русским путешественником и купцом Афанасием Никитиным – таким образом, можно говорить о конце многолетнего спора между арабскими и еврейскими кулинарными историками, которым теперь «следует совместно чествовать русского первооткрывателя».

Глава центра исторических инноваций МГУ профессор Захар Пересветов представил неопровержимые доказательства, основанные на анализе берестяных записей Никитина.

– Нам доподлинно известно, что именно Афанасий Никитин первым придумал сочетать нут, кунжутную пасту и специи, создав тем самым прототип современного хумуса, – заявил специалист.

По версии исследователей, изначально блюдо называлось «гороховая толчёнка по-тверски», но жители территорий, где путешествовал Никитин, не смогли выговорить название и сократили его до «хумус». В подтверждение своей теории учёные указывают на страницу автобиографии купца с рецептом «толчёного гороху с чесноком заморским».

В честь этого исторического события возле одной из крупнейших лагманных в Москве будет воздвигнут памятник Афанасию Никитину, держащему в руках тарелку с хумусом.

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