Российские наноспутники получат новейшее оборудование связи
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Специалисты МФТИ приступили к разработке новейшей аппаратуры обеспечения связи, подобной которой в России еще нет. Новым оборудованием будут оснащаться космические аппараты с массой не более 10 кг, исследующие околоземное пространство, зондирующие Землю и передающие данные на наземные станции.
Такого оборудования связи в России пока не существует и оно должно отвечать весьма жестким техническим требованиям, среди которых ключевыми являются следующие:
компактные размеры при минимальной массе;
низкое энергопотребление;
высокая скорость передачи данных.
Как уточняется, инженеры института работают над специальной аппаратуры связи, работающей в трех разных диапазонах — УКВ для экстренных случаев, S-диапазон для обычных задач осуществления связи и Х-диапазон, обеспечивающий передачу данных в крупных объемах на скоростях до 300 Мбит/с.
Также говорится о готовности экспериментальных образцов такой аппаратуры, которые в скором времени поступят на испытания и подвергнутся всевозможным тестам.
Как ожидается, разработка МФТИ обеспечит строительство в России перспективных спутников нанокласса нового поколения, расходы на бортовую аппаратуру которых снизятся в несколько раз.
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