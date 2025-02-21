Российские наноспутники получат новейшее оборудование связи

Специалисты МФТИ приступили к разработке новейшей аппаратуры обеспечения связи, подобной которой в России еще нет. Новым оборудованием будут оснащаться космические аппараты с массой не более 10 кг, исследующие околоземное пространство, зондирующие Землю и передающие данные на наземные станции.

Такого оборудования связи в России пока не существует и оно должно отвечать весьма жестким техническим требованиям, среди которых ключевыми являются следующие:

компактные размеры при минимальной массе;

низкое энергопотребление;

высокая скорость передачи данных.

Как уточняется, инженеры института работают над специальной аппаратуры связи, работающей в трех разных диапазонах — УКВ для экстренных случаев, S-диапазон для обычных задач осуществления связи и Х-диапазон, обеспечивающий передачу данных в крупных объемах на скоростях до 300 Мбит/с.

Также говорится о готовности экспериментальных образцов такой аппаратуры, которые в скором времени поступят на испытания и подвергнутся всевозможным тестам.

Как ожидается, разработка МФТИ обеспечит строительство в России перспективных спутников нанокласса нового поколения, расходы на бортовую аппаратуру которых снизятся в несколько раз.