Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожь свой айфон, если патриот!
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Уничтожь свой айфон, если патриот!
1. Утырок Гончаренко подтвердил появившуюся вчера в Верховной Раде информацию, что США заморозили прямые продажи оружия Украине.
Частные фирмы продававшие оружия сейчас в режиме ожидания – ждут отмашки новой администрации на продолжения продаж, но отмашки пока нет.
Разумеется, это не мешает третьим странам покупать оружие в США и передавать на Украину, но сам факт ограничения прямой продажи достаточно примечателен.
2. Спикер Палаты Представителей Джонсон сообщил, что:
1. В Палате Представителей нет поддержки для принятия решения о выделении нового пакета помощи для Украины.
2. Война на Украине тянется слишком долго и ее необходимо прекратить.
3. Поставки оставшейся помощи будут замедляться.
Чуть ранее Уолтц сообщил, что действия Зеленского являются глупыми и вместо истерик в Европе и оскорблений Трампа, он мог бы принять условия сделки Трампа.
3. Макрон заявил, что не будет отправлять войска на Украину и что Украина не сможет вернуть военным путем утраченные территории. При этом он уже поддерживает заморозку по ЛБС, мол Россия не может дальше продвигаться.
– Но вы же уже забрали у Украины много территорий и не можете дальше продвигаться!
– Почему не могу? Могу!
4. На самом деле его презирает народ Украины, поэтому он отказался проводить выборы. Я бросаю вызов Зеленскому провести выборы и опровергнуть это. Но он этого не сделает. Зеленский знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что взял под контроль все украинские СМИ, поэтому он и отменил выборы. Президент Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат. (с) Илон Маск
Трамп и Ко продолжают последовательно деконструировать медийный пузырь кокаинового фюрера.
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Источник: Colonel Cassad
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