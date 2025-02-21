 

«На Оттаву» – в Вашингтоне прошел автопробег «трампомобилей» с макетами баллистических ракет на крышах

21.02.2025, 9:33, Разное
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Около тысячи сторонников президента Дональда Трампа проехали автоколонной по столице США на так называемых «трампомобилях» — машинах с макетами баллистических ракет Minuteman, патриотическими лозунгами и критикой в адрес канадского правительства.

Целями акции организаторы автопарада называют стремление выразить согласие с проводимой внешней политикой президента США, оказать давление на Джастина Трюдо и припугнуть нелегалов на канадско-американской границе. По задумке оргкомитета, колонна «трампомобилей» проедет от центра Вашингтона до границы, где остановится и поднимет макеты боеголовок на 90°. В таком боевом положении «трампомобили» останутся до тех пор, пока канадское руководство «не образумится».

– Совершенно очевидно, что канадцев искусственно придумали британцы с французами, чтобы отторгнуть исконно американские земли от США, — рассуждает организатор автопарада Эрик Браун. — Никаких канадцев не существует, это самые обыкновенные американцы. Посудите сами, у них даже язык с нами одинаковый. Со вступлением на правах 51-го штата канадцы получат настоящую свободу — право на ношение оружия, самую сильную армию и экономику мира.

– Я бы не рыпался на месте этого Трюдо. Этим автопробегом мы показываем, что ядерные боеголовки в считанные секунды могут быть приведены в полную боевую готовность. Так что теперь Трюдо дважды подумает о том, стоит ли ему притеснять англоговорящее меньшинство в Квебеке или присылать нам сюда нелегалов, — добавил один из водителей «трампомобилей».

На акцию отреагировал и сам Дональд Трамп. На своей странице в «Х» политик назвал участников акции «настоящими американскими патриотами», пообещав им всяческую поддержку в «восстановлении исторической справедливости путем возвращения Канады в родное ранчо».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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