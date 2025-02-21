Рупор кремлевской пропаганды: Общие ценности

Общие ценности

1. Война на Украине всегда была финансируемой и контролируемой государством операцией по отмыванию денег и опосредованной войной против России.

Зеленский — актер в зеленом комбинезоне, который вымогает у всех деньги, отменив выборы и уничтожив свободу слова в Украине, а также ведет войну, которая едва не уничтожила целое поколение украинских мужчин.

Я никогда не голосовала за финансирование этой войны и не буду голосовать за финансирование этой войны. Этому нужно положить конец (с) конгреессмен Марджори Тейлор Грин

2. Генсек НАТО Рютте, которому судя по всему уже провернули кочергу в заднице заявил, что он очень оптимистичен относительно инициатив Трампа по Украине. Также он заявил, что членство Украины в НАТО не станет частью сделки по Украине, но может обсуждаться в будущем (РФ это не интересно, РФ нужны гарантии, что данный вопрос даже обсуждаться далее не будет).

3. Советник Трампа Уолтц заявил, что Киеву надо заткнутся и подписать соглашение о передаче недр под управление США. Учитывая, сколько США уже потратили на Украину. Отказ от подписания будет ошибкой.

"Учитывая то, что Америка сделала для Украины, им нужно сбавить тон, внимательно посмотреть и подписать это соглашение"

Белый дом озадачен, потому что считает, что Киев отверг действительно историческую возможность иметь США как соинвестора в украинскую экономику, ее ресурсы и настоящего партнера в будущем Украины способом, который стал бы лучшей гарантией безопасности из тех, которые они хотят.

4. Трамп присоединился к диктатору Путину, чтобы подорвать независимость Украины и европейскую демократию, (с) Берни Сандерс. МИД Норвегии сообщил, что Трамп распространяет российскую пропаганду. Как же у этих "миротворцев" горит с происходящего.

5. Венгрия официально сообщила, что не поддержит продление санкций против России, потому что переговорам России и США на Украине надо дать время. Ранее Венгрию каждый раз уламывали перед очередным продлением. Посмотрим, как на этот раз будет. У Орбана велик соблазн на сей раз не поддаваться давлению Брюсселя. Это кстати будет важным маркером относительно того, насколько далеко зайдет процесс перевода слов в дела со стороны США. Ранее министр торговли США сообщил, что санкции с РФ снимут, когда это будет выгодно США.

6. Об общих демократических ценностях США и Европы.

"У вас нет с нами общих ценностей, если вы отменяете выборы, потому что вам не понравились результаты как в Румынии" (с) вице-президент США Вэнс

Порка продолжается.

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Источник: Colonel Cassad

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