Рупор кремлевской пропаганды: О планах наступления ВСУ на Брянскую и Белгородскую область

Относительно обсуждения вопросов потенциального наступления ВСУ на Брянскую и Белгородскую область.

1. Противник еще с осени накапливал дополнительные силы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях в интересах активных наступательных действий на нашей территории. Передвижение частей и соединений фиксировалось нашей разведкой. По скоплениям сил еще с осени наносились удары.

2. Противник зимой предпринял 2 достаточно серьезные наступательные попытки действий на нашей территории – наступление на Уланок и наступление на хутор Бердин. Обе не принесли противнику ощутимых результатов. Но резервы для активных действий у противника безусловно есть, иначе бы МО РФ не показывало периодически удары по скоплением войск в Сумской области (не говоря уже о мясорубке в Курской)..

3. На текущий момент МО РФ официально заявляет, что угрозы прямого наступления ВСУ в Брянской области нет. При этом противник безусловно имеет опцию наращивания группировки у наших границ для потенциальных ударов встык Брянской и Курской областей или же попытаться вторгнуться в Белгородскую область.

4. Тут многое зависит от нашей агентурно-технической разведки, которая в таких случаях должна вскрывать планы наступления противника и его районы сосредоточения, что в случае перехода подготовки к удару не пропустить его. При этом противник проводит активные дезинформационные мероприятия, чтобы ввести нашу разведку и наше командование в заблуждение, вбрасывая различные потенциальные варианты активных действий, чтобы затруднить нашему ГШ оперативную реакцию.

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Источник: Colonel Cassad

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