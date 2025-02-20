 

Мнение «аналитика»: О резкой перемене на главном фронте… Украина атаковала Россию?

20.02.2025, 22:40, Разное
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Вы небось уже расслабились?

Поверили, что ничего неожиданного случиться не может?

А зря!

Ещё один крутой поворот истории случился там, где его никто не ждал. Даже удивительно, насколько быстро всё произошло. И как застало всех врасплох.

Соединённые Штаты выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в коммюнике G7. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, разногласия возникли после заявлений Дональда Трампа, который обвинил Украину в развязывании войны и назвал Владимира Зеленского диктатором.

Чудеса!

Если так дальше пойдёт, то мейнстримом станет представление о том, что это #Украина атаковала Россию 24.02.2022. А слова Александра Лукашенко «Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение» перестанут вызывать смех.

И произойдёт это скорее раньше, чем позже?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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