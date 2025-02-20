Личное: “Выигрыш походил на цирк”

Мы пока не занимались подробно самопыточными инструментами (которыми люди пытают себя), а это богатая тема. Себя люди умеют и любят пытать больше, чем партнеров.

Инструменты рапунцелей-онегиных (и всех подтипов) очень разнообразны. Мы их скоро будем понемногу разглядывать.

А вот у белоснежек всего три любимых инструмента, которыми белоснежки уничтожают свою спонтанность. Шнурок-удавка, Гребень-мозгогрыз и Яблоко-отрава, как в сказке.

Шнурок – это страх, которым блокируется спонтанность.

Гребень – самокопание, которым спонтанность блокируется тоже.

Яблоко – это чувство вины, которым спонтанность блокируется лучше всего.

Больше белоснежки (и казановы) никак себя не пытают. В отличие от рапунцелей (онегиных), которые и так-сяк себя щипцуют, давят, колят и жгут, белоснежки себя более-менее берегут. Но некоторым и вот этих трех самопыточных инструментов хватает, чтобы себя замучить.

eva_rum

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Мое последнее письмо оказалось полностью сумбурным https://evo-lutio.livejournal.com/1710748.html. Я хотела бы внести ясность в момент нашего расставания с С. и попросить совета в текущей моей сложной ситуации.

Закончилось наше общение в конце того февраля. Я спросила у С. хочет ли он попробовать со мной отношения, на что он ответил -и да, и нет.

Да – с тобой легко, нет – не хочу делать тебе больно. А до этого он рассказал историю про свою жену, которая очень была похожа на историю из этого письма https://evo-lutio.livejournal.com/1686300.html, но там все для девушки закончилось плохо – наркотиками, потерей здоровья и больницей. Брак был 3 месяца всего. Я поняла, что у него так часто. Девушка косячит, взбрыкнув, «убегает в ночь», бросает его, а потом просится обратно, в какой-то момент дверь закрывается навсегда. Я все это выслушала, еще раз уточнила – то есть ты не хочешь? Он ничего не ответил. А через пару дней написал как ни в чем не бывало – как ты? Потом что-то еще. Я промолчала. И улетела отдыхать.

(Типичная история печорина и белоснежки. Однако, надо понимать, что если печорин не бросает белоснежку, а снова и снова ее зовет и сам инициирует общение, значит он все-таки влюблен, но ему не нравится ее Б. Б белладонн печорины еще выдерживают, но Б белоснежек это тяжело для них)

На отдыхе у одного симпатичного мужчины я выиграла приличную сумму денег в биллиард, по возвращению в Москву, он стал предлагать мне отношения, говорил что у него есть все, только нет хозяйки его огромного загородного дома. Что он богат и щедр и с ним я ни в чем не буду нуждаться. Предложение не казалось мне заманчивым, мужчина не привлекал меня физически, а весь этот разговор и мой выигрыш походил на цирк и дешевые понты. Я посмеялась и отказалась, но вместо скромности надела корону Сокровища и полезла на СЗ.

Там я познакомились с очень красивым, харизматичным парнем. Младше меня на 3 года. На второе свидание мы переспали у него дома. Я этого не хотела и были ужасные щипцы с моими ломаниями. Сразу после секса он показал мне на дверь, и я в спешке забыла дорогую вещь. Я попросила вернуть ее где-нибудь на нейтральной территории, на что он сказал – приедешь, потрахаемся, тогда и верну. Я послала его на х.

Через несколько дней он написал, застыдил меня за грубость. Я сказала, что он сам виноват, а я хотела его получше узнать. Он сказал, что секс вообще не повод так делать, что он ничего не изменит между нами и мы можем узнать друг друга и так. Я сказала, что можем попробовать сначала. Извинилась, что обидела его (хотела его потроллить извинениями). Он позвал к себе, вещь мою мне не отдал. Стал командовать раздеться, я хотела свалить хотя бы в другую комнату, под предлогом выкинуть мусор, он не разрешил, я испугалась по-настоящему, все сделала что он сказал, он был нежный. Потом вернул мне предмет, сказал, чтобы я ничего больше не забывала у него, а то опять захочу вернуться. Я усмехнулась – это вряд ли. Когда ехала домой, меня мутило. Я предала себя за вещь, одновременно я испытывала отвращение к себе потому, что мне понравилось.

(Как Белоснежка из ФС в начале знакомства с КСЖ. Белоснежки переоценивают свою власть над КСЖ, ведь они имеют власть только над их К, а у КСЖ то и дело на первый план выходит их Ж. Поэтому сегодня он пьяный от любви и, кажется, на все готов, а через пять минут смотрит холодно или даже издевается. Поэтому с КСЖ белоснежки часто переживают унижение и гнев. Опасная игра)

Дома меня накрыло. Я поняла, что не могу без С. Что он бы никогда так со мной не поступил. Что больше всего в жизни мне хочется сейчас к нему приехать и уткнуться к нему в плечо со слезами. Что я люблю его в 10 раз сильнее. Я написала ему сама. Мы начали общаться, но не встречались.

А с этим парнем наоборот. Он стал продолжать меня звать домой, а я предложила прогулку. Мы стали видеться, гуляли, ездили на озеро. Общение было дружеским с элементами флирта, а перед этим был такой диалог:

Он – поднимемся ко мне?

Я – не сейчас

Он – ты что проверяешь меня на вшивость?

Я – женские причины .. но раз так, то пошли

Он – так не прикольно. Ладно. Давай общаться.

Стоит отметить, что он жил с девушкой, которую называл «сестрой», но это была никакая ни сестра, как он сказал позже, но ничего по ней он мне объяснять не стал. И когда он в очередной раз меня пригласил я позвала его к себе. Мне не хотелось натыкаться на сестер, мне не хотелось повторять тот эпизод.

Он стал приезжать ко мне чуть не каждые выходные. Мы ели, спали, болтали, смотрели кино. Секса не было. Я видела, что он дразнил меня. Я же убрала весь флирт, мне было интересно что он будет делать дальше. До этого он говорил, что «я лучший твой мужчина» и «я кот, который гуляет сам по себе, ни одной женщине не удалось меня приручить», на что я ответила, что мне это не надо. Несмотря на то, что мои мысли были полностью заняты С., я стала ощущать, что ухожу «вниз», решила, что последний его визит, он как будто почувствовала. В ту все было. Быстро, страстно для меня.

Мне показалось, ему тоже понравилось. А на следующий выходной он написал очень небрежно:

Он – чо, дома? Заеду? Я не увидела сразу

Он – отвечай быстрее, а то домой поеду

Я – езжай домой (поцелуй)

Он набрал мне по видео. Стал изображать ревность. Я вежливо ответила и объяснила, где я и что.

В начале недели позвал к себе. Я согласилась в этот раз. Приехала к нему после работы. Сестры не было. Он с порога стал снимать с меня одежду, без разговоров и объятий, трахнул меня грубо. Отвлекался постоянно на телефон. Потом сказал, что ему надо ехать, но я могу «поваляться у него немного в кровати». Я сказала, что тоже тороплюсь. Когда я возвращалась домой я написала ему глупость по смс:

Я- мои пальцы и волосы пахнут тобой

Он – это я должен был тебе написать что-то похожее , это ведь я тебя поимел)

Я-а я и не про секс )

Он – да я уж понял)

(Циничное отношение к сексу КСЖ очень задевает белоснежек. Рапунцелей тоже, но тем обычно корону шатает, а белоснежек просто огорчает. Они любят страсть, но не любят грубость и цинизм, а с КСЖ часто не могут отличить одно от другого, потому что у КСЖ это все слишком смешано)

В это время мы начали встречаться с С. Он был щедрым , заботливым. Моя любовь к нему никуда не исчезала , она только кристаллизировалась.

Я подумала, что с парнем этим мне ничего не светит, кроме секс-онли, судя по его ко мне отношению, а еще он дал мне понять, что спит с другими девушками, это помимо той, которая была у него дома. Никого приручать я не хочу и сидеть на двух стульях – не мое совершенно.

Я решила, что пора с ним прекращать. Я хотела просто тихо все спустить на тормозах, но вышло иначе.

Прошло 2 недели и парень мне написал:

Он-привет крошка -картошка )

Я-какая я тебе картошка ? 🙂

Он-ну не сосиска в тесте же)

Я-ты голодный что ли?

Он-да, но не на пахавать! А на потрахаться с тобой

Я-только мне надо кое в чем тебе признаться 😉

Он-то что ты меня любишь? ПХа! Это я и так знаю

Я-почти )

Он-ну…

Я-в том, что отношений я с тобой не хочу, а секс стал скучным. Но мне нравилось , когда мы просто дружили. Давай ?

Он-отношения? С тобой? Хаха! Вообще-то зеркально. Это вы , конечно, девочки фантазерки. Ну да ладно. В сексе точно не во мне проблема. А насчет быть друзьями, этого не будет. С девчонками дружат только лохи и мы это ,кажется, обсуждали.

Я-ну ок). В ответ,что любишь – это ты фантазер, конечно )

Он -🥲

У меня было чувство, что я все сделала верно. Только после этого я поехала к С и мы переспали. Он невероятный.

(Ну да, она хорошо отвечала в диалоге. Воспользовалась его векторами косяков и сделала симпатичный комбо крючка и пики)

Потом я улетела на месяц. Все это время мы переписывались с С. Он заболел, я переживала, я хотела вернуться быстрее. А когда я отдыхала мне позвонил мой директор и сообщил, что у меня проблемы с полицией, чтобы я ни с кем не разговаривала по телефону и чтобы не переживала, он меня вытащит. Вопросы касались моей компании, которой я заведую в рамках своей деятельности. Но я особо не придала значения этим словам. Мне от чего-то было так легко и кайфово. Вокруг были мои друзья, моя дочка, я наконец-то помирилась с любовью всей моей жизни, впереди меня ждет новый шикарный год.

Когда я вернулась в Москву, мы повздорили с С. Я увидела свой косяк. Я нагрузила его своими проблемами с машиной, он мне сказал, что сделать, а я все сделала по-своему. Потом мы все обсудили и уладили, но маятник безмятежности как будто бы качнулся в другую сторону. Я испугалась собственной липкости, слияния.

На этой волне я зашла на СЗ. И тот парень меня сразу же лайкнул. Я свайпнула влево, а ему написала в ТГ.

Я – Ты меня лайкнул;). Почему ты отказался дружить? Мы же хорошо общались без 18+ и я бы хотела оставить простое человеческое общение.

Он – просто я тебя не хотел тот период, ты мне не нравилась как женщина. А дружба мне вообще не интересна.

Я – понятно. Я то думала ты меня хотел узнать как человека, раз приезжал ко мне так часто )

-секс дружбе не помеха

-не в нашем случае

-никогда мы не дружили, не выдумывай)

– с чего взял, что я влюблена в тебя?

Он – это была просто шутка.

Я – ок. Но, знаешь, глупо мне сейчас делать вид, что ты мне не нравился тот период, иначе зачем я к тебе на дачу поехала и к себе домой приглашала

Он – я всем нравлюсь )

Я -это в прошлом. Но если я не нравилась тебе, а ты всем, зачем спал со мной? Или ты со всеми спишь без разбора?))

Он ничего не ответил. А я расстроилась, что сказала, что он мне нравился в прошлом, мне надо было заткнуться после его слов.

(Конечно. Именно надо было заткнуться после слов “я всем нравлюсь” и тогда вектор слива ее строчкой выше стал бы провокацией в границах, а его ответ – вектором косяка и он бы помучился. А так получилась его провокация, а не вектор косяка и ее ответ – вектор слива. Кто-то понял, как так получается и в чем разница?)

Я хотела даже все удалить, и написать одно предложение- жаль, что ты потратил столько времени на не симпатичного тебе человека, но подумала, что этим покажу, что задета и хочу все переписать, покажу еще больше свою слабость. Слово не воробей. Пусть будет урок для моей тупости.

А дальше началось вот что. Мне стала поступать информация от разных источников, и я осознала, что все серьезно. Что меня должны вызвать уже на допрос. Меня стало шатать, это не связано, но мысли, что я допустила много ошибок при расставании не дают мне покоя. Что я своими руками создала воронку из неудачных событий.

С. сказал, что я могу опереться на него. Что он даст мне поддержку, но я не хочу так. Не хочу навалиться на него своей тушей.

(У автора не туша, а маленькая изящная тушка, к тому же симпатичная С. Вряд ли стоит отказываться от его поддержки. Просто не слишком ныть и быть отзывчивой на его помощь, что значит – слушать и стараться делать, как он говорит, не спорить и не игнорировть)

Я люблю его, и это я должна быть ему моральной опорой. У него куча своих проблем. Я боюсь стать зависимой. Однажды я приехала к нему и это был такой секс, которого у меня никогда не было в жизни. А потом я лежала на нем пластом, слушала его сердце , он гладил меня по руке и мне становилось спокойнее. Я шкурой ощущаю его силу и меня тянет к нему неимоверно, я бью себя по рукам. Потому что если все эти события так совпали, то у меня есть шанс стать сильнее, а не рассыпаться вдребезги.

(Не зависимость – самое слабое место белоснежек, а низкий порог фрустрации, стремление чуть что переключаться на других и еще переоценка секса. Герою, особенно если он печорин, очень важен душевный контакт, интеллектуальный контакт. Секс совсем не так важен, как автору)

И, возможно, это станет ступенькой моего личного развития, если я правильно направлю энергию. Мне стыдно признаться самой себе, что я боюсь за свое будущее и боюсь потерять С. Это в тот момент, когда мне казалось, что мы с ним сблизились как никогда, он впервые заговорил о возможных, гипотетически детях для себя, когда до этого говорил, что никаких детей не хочет и вообще отношения ни для него.

Эволюция, как мне общаться сейчас с С? Ведь, если есть страх потери, то я его обязательно потеряю ?

Много ли я наделала ошибок при расставании с парнем и могли ли они запустить цепь неудач или это я себя накручиваю? Я не питаю иллюзий, что моя СЗ высокая для парня и что я все испортила, и писать ему у меня нет никакого желания, он меня послал.

(Я не вижу каких-то ошибок, которые могли бы повлиять на поле. СЗ автора для того парня не маленькая и может еще подрастать. Главное не пытать себя страхом зависимости и не заниматься самокопанием. Лучше постараться решить проблемы по работе, а с любовью разбираться потом. Белоснежкам нельзя ни давить сексуальность, ни посвящать ей много внимания, надо учиться переносить фокус на работу и на душевное общение с мужчинами)

Спасибо, что прочитали.