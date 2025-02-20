Мнение: Рекорд строительства частных домов в России, требования к жилью и как схема метро поднимает цену

1. Общий объём строительства нового жилья в России перестал расти, сказывается частичное сворачивание программ льготной ипотеки. Рекорд 2023 года остался в прошлом году непобитым. Однако благосостояние россиян растёт, что выливается в исторические рекорды по строительству частных домов (ссылка):



Ввод жилья в России сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 2% – до 107,8 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. Это второй результат в истории России (с учетом РСФСР, а не всего СССР) после рекордного значения в 2023 году.

В том числе населением было построено 62,3 миллиона квадратных метров жилья — на 6% больше, чем годом ранее, сообщило ведомство, или 58% от общей площади введённого жилья, что является абсолютным рекордом в истории России. Это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.

Люди любят строить дома: это не всегда рациональное, но очень понятное стремление. Сейчас наконец-то у нас для этого всё есть: и стройматериалы, и инструменты, и доступные для найма бригады строителей, и даже маленькие грузовые автомобили для стройки.

Кстати, пользуясь случаем, отвечаю на вопрос читателей по аренде инструмента. Слава капитализму, в современной России взять любой строительный инструмент в аренду, от маленького шуруповёрта до виброплиты на 500 килограмм, несложно. Если у вас нормальная кредитная история, инструмент одолжат даже без залога — просто попросят показать паспорт.

Лично я вот уже два года сотрудничаю вот с этими ребятами, фирма «Стахановец», знаю их кухню изнутри (ссылка). Это не реклама, это мой личный блогерский опыт. За филиалы в других городах России ручаться не буду, хотя, вероятно, и там всё нормально, но конкретно в Петербурге инструменты в хорошем состоянии — бери и работай.

Бетономешалку, к примеру, можно арендовать за 400 рублей в сутки. Вполне доступно даже увлечённому любителю, который собственными руками пристраивает дополнительный флигель к своему загородному коттеджу.

2. Застройщики делятся сведениями о требованиях россиян к новым квартирам. Запросы теперь довольно высокие — советских небрежностей типа промерзающих насквозь внешних стен или щелей между квартирами, через которые видно соседей, строители теперь позволить себе не могут. Многие выдвигают уже завышенные запросы и по планировкам: к примеру, почти четверть покупателей требует, чтобы в квартире было выделенное место для хранения одежды и прочих вещей (ссылка):



Гардеробные считают необходимым удобством 23 процента респондентов. Для 15 процентов опрошенных таким непременным условием покупки является встроенная кладовка, для 13 процентов — дополнительные розетки на балконе. Второй санузел обязателен для 12 процентов информантов, мастер-спальня [с прямым проходом в санузел] — для 9 процентов. Без ниши под стиральную машину квартиру отказываются приобрести 8 процентов участников опроса.

Зачем нужна ниша под стиральную машину, лично я не понимаю, это не особо практично. В нише стиральная машина будет шуметь на весь коридор, также стиральную машину будет сложнее обслуживать.

Под стиральную машину надо выделять небольшую прачечную (в 3-4 квадратных метра), там же можно хранить ждущие стирку вещи и всякие бытовые штуки типа вёдер, тряпок, кротовухи и запасов стиральных капсул. Прямо на стиральную машину можно поставить сушильную — очень полезное в хозяйстве устройство. Сверху, по кругу прачечной, можно разместить полки а-ля антресоли и магистральные фильтры для воды. Само собой, вентиляция в прачечной должна быть хорошей и принудительной — сушильный барабан усердно нагревает воздух во время работы.

Неочевидный нюанс: место сбоку от спарки из стиральной и сушильной машины желательно занять шкафом на колёсиках. Вечную технику, к сожалению, сейчас не делают, поэтому возможность выкатить шкаф из прачечной очень пригодится, когда одну из машин придётся чинить.

3. Кирилл Стрельников рассказывает про ловкий трюк маркетологов, позволяющий увеличить продажи и повысить удовлетворённость клиентов (ссылка):

В 1931 году английский художник Харри Бек переделал карту лондонского метро. Вместо схемы, опирающейся на реальную топографическую карту (с реальным взаимным положением станций и реальными расстояниями между ними), он сделал упрощенную схему, которой было проще пользоваться: на ней все станции располагались на равных расстояниях друг от друга, а линии были максимально спрямлены.

Насколько ему были благодарны пассажиры, неизвестно, но вот некоторые владельцы лондонской недвижимости были готовы поставить ему памятник.

Оказалось, что даже с условием того, что лондонцы в общем представляли реальную картину на поверхности земли, благодаря новой карте резко выросла стоимость недвижимости рядом с некоторыми станциями метро: из-за упрощенной схемы мистера Бека людям стало казаться, что эти станции значительно ближе к центру города, чем это есть на самом деле. Средний рост стоимости недвижимости – плюс 20 процентов. <…>

В 2019 году исследователи Люксембургского института науки и технологий (Luxembourg Institute of Science and Technology) провели исследование, посвященное восприятию потребителями онлайн-интерфейсов. В частности, выяснилось, что если скорость перемещения стрелки (столбика, риски и т.д.) к концу процесса увеличивалась (хотя в реальности процесс равномерный, или наоборот рывкообразный), людям казалось, что время ожидания короче минимум на 10%, в то время как по факту длительность процесса оставалась той же.

Этим трюком пользуется много кто – и стриминговые сервисы, показывающие буферизацию контента; разные онлайн-ресурсы, где люди следят за прогрессом загрузки, выгрузки, передачи или обработки файлов; онлайн-магазины, показывающие статус обработки заказа; кредитные учреждения, демонстрирующие прогресс погашения кредита; обучающие сервисы, показывающие прогресс ученика, стимулирующий продолжить обучение, и т.д.

Другими словами, циничное создание иллюзии быстроты или легкости процессов может существенно повлиять на удовлетворённость клиентов и увеличить продажи.

Картограф, кстати, не надул. Пешехода мало волнуют физические километры — когда пешеходу надо добраться из точки А в точку Б, его интересует или удобство подхода к метро, или пробочность пути. Иногда 10 километров на метро — это значительно ближе, чем 1 километр через реку или пробки.

Вообще, рекомендую подписаться на блог Кирилла — особенно моим коллегам предпринимателям. Это тот редкий случай, когда каждую вторую-третью запись блога мне удаётся так или иначе применить в реальной работе.