Мнение: Письмо: “Не такой как все: взгляд игриво-хищный”

Башня – это примерно такая же психзащита как и Зеленый Виноград, Белое пальто, Ослиная Шкура, Маска Жертвы. Это вторичная патогенная психзащита, защита короны, потому что корона – первичная патогенная психзащита, базовая, начало начал в плане саморазрушения.

Но Башню многие понимают совсем не верно. Многие думают, что “сидеть в башне” – это избегать общения. Но избегание – это Шкура, а Башня – отрицание. Пока Дева-в-Башне вне отношений, она считает, что ей никто не подходит (Башня, оплетенная ЗВ), а когда такая влюбляется она либо вываливается из Башни, либо, что чаще, начинает бегать за избранником прямо с Башней, как в Избушке-на-курьих-ножках. То есть смотрит на него сверху вниз, но все равно бегает. Отрицает свою низкую СЗ, что вне отношений, что в отношениях, а часто в отношениях даже больше.

Главный секрет Башни в отношениях – это зеркальный перевертыш. Как адская винтовая лестница: кажется, что идешь вверх, а на самом деле вниз. Когда человеку в Башне кажется, что он возвышается, он, на самом деле, опускается, то есть унижается, а точнее сливается. Каждый шаг на этаж Башни, это очередной спуск вниз и слив.

Давайте попробуем рассмотреть типичную Башню.

dasheri91

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Мне 34, занимаюсь организацией мероприятий, люблю музыку, танцы, активный образ жизни. Занимаюсь танцами более 20 лет, тренируюсь после работы 3-6 дней в неделю.

Год назад открыла для себя новое направление парных танцев. Перевели в более сильную группу и спустя 3 месяца потанцевала в паре с парнем (пусть будет А.) от которого просто шла энергетика, которая вызывает интерес и мурашки, вроде бы просто танец без слов, но я ощущала всем телом, что он властный, сильный не такой как все, взгляд игриво-хищный.

(Башня всегда почти ищет свою половинку – Шапку-не-по-Сеньке. Автор акцентирует на том, что А. – хищный, что он – властный. То, что должно выглядеть как преграда, привлекает. Как думаете, почему так? Среди онегиных многие узнают себя. Как им нравятся недоступные фотомодели. И не просто нравятся, а рождают надежды и планы. Почему?)

В школе есть общий чат, в котором я написала, что иду на вечеринку в честь Нового года, но место не выбрала. Он написал мне в личку спросил с кем иду, написала что с подругами, оказалось он тоже выбирает между двух вечеринок, а также, что он один в нашем городе, тк переехал пол года назад. Обсуждали вечеринки, я сказала , что как выберут подружки вечеринку на ту и пойду, тк не разбираюсь какая лучше. Спустя неделю он спросил решила ли я что-то с местом отмечания. Написала, что наконец-то да и и скинула вечеринку. Он сказал, что он тоже взял туда билет и поедет после работы.

В самой группе А. самый яркий и сильный танцор. Начал на группе делать комплименты, с этого момента я начала чувствовать искры между нами, однажды, до нового года , танц. коллективом решили пойти в бар танцевальный с парными танцами , А. подошел ко мне и предложил пойти уже сейчас без всех.

В какой-то момент на вечеринку попало много не танцоров и я решила уехать к друзьям в другое место, предложив А. присоединиться, он отказался.

(Сразу появляется очень плохое Мы. Самое плохое Мы, когда чудится взаимная страсть. Мерещится связь, будто кармическая, мерещатся искры, буквально электрические. Очень сложно не доверять своей интуиции, кажется, что это сердце кричит, что вот Он, Тот самый, Твой. Башня – лучшая по созданию таких иллюзий, ведь Башня, по сути – это корона-на-короне. И посмотрите, даже когда герой отказывается ехать с автором, это никак не влияет на ощущение сильной взаимной тяги)

Как итог мы договорились встретиться на вечеринке новогодней, там были еще общие знакомые из группы и моя подружка одна, которая по итогу постоянно клеилась к А.

Новый год

Меня так вдохновил танец и эмоции, которые зарождались от моего прогресса в танцах, получались красивые элементы, я похудела, глаза горели от новой влюбленности, я просто летала.

(Третий признак Башни: эйфория. Эйфория – это аванс спонтанности, переживание взлета. Человек очень нравится сам себе, он чувствует себя очень сильным. А всего-то это бурный рост короны под Башней. Башня для короны как теплица для огурцов)

Мне кажется он рыбак. Его фразы некоторые вызывают такие раздумья или скорометные короткие шутки, тонкие, что порой не сразу их понимаешь.

Как пример стояли в кругу, я была не рядом с ним и он говорит «смотри, я alex и он alex” хочешь желание загадать? Хотя имена были Леша и Саша. И толи встать рядом с ним, толи просто пошутил.

(ОЗ и так выше, но дополнительно преувеличивается Башней. Как думаете, зачем?)

Я старалась всех обьединять кого знала, собирать на общие тосты между танцами, А. меня приглашал танцевать и в какой -то момент моя подруга говорит А. , мне 27, а знаешь сколько ей лет? Он ко мне обращается, я говорю 34 и тут понимаю что он меня сильно младше, но поняла что я уже в него влипла.

Дальше, история мне не свойственна, произошло впервые, но так вышло, мне хотелось спонтанности, забыть своего бывшего парня К. Спустя пару танцев А. сказал что хочет, чтобы я его поцеловала, я его поцеловала после танца в щеку. Потом спустя время он подошел предложил посмотреть другие залы на вечеринке и страстно поцеловал меня в одном из них под медленную музыку.

Спустя время он показывает на кабинку, а у меня мозг просто отключился. Мы переспали на вечеринке.

(Ну и слив в моменте кажется взлетом. Кажется, что у него мозг тоже отключился и он сильно влюблен. Хотя он просто “показал на кабинку”)

Потом я, моя подруга и А. отправились на выход, моя подруга предлагала поехать к А. домой чтобы с ним посмотреть фильмы, на что А. сказал что он далеко живет. (Она не знала о то что что-то было).

И в итоге А. пригласил меня к себе.

Пока ехали к нему он рассказал, что отношений не было, были одни когда с секса начались, хотя он отношения не планировал, провстречались год , он ей изменил, потом она ему. Также, что на него многие надеятся, а в итоге он не оправдывает ожиданий, например на службе и в др сферах.

Рассказал что собственник сильный. Когда нахожусь с ним рядом чувствую, что у него такая сила, что он может добиться всего о чем пожелает.

Когда уезжала сказала что у меня так впервые и голову с ним потеряла, что он очень классный и тд.

(Всю дорогу он пел арию Жука на разные лады. А самооценку, рефлексию и поведение автора в ответ на арию героя сами оцените. Особенно рефлексия интересна: она вроде и замечает, что сильно влюблена, но как это объясняет?)

После Нг:

Он не писал, но я с чего-то взяла, что я должна была ему понравится сразу, хотя помимо этого он сразу предупредил «не надеяться», но я ,конечно, мечтала о его сообщениях. Еще и свободные новогодние праздники без работы и тренировок и я растворялась в мыслях о нем, секс был просто самый лучший с ним, голову снес.

Спустя 4 дня написала сама, спросила как дела. И в в этот день случайно увидела его на фестивале издалека сделала вид что не заметила и танцевала совсем в другой части (было очень много людей). Спустя время он мне написал смс, что видел меня где-то и что у него змея в рюкзаке , которую я оставила и хочет передать(мое новогоднее украшение). Я спросила часто ли он носит змей с собой, он посмеялся и предложил потанцевать.

После праздников:

Мы встречались у него дома еще пару раз.

Обычно ехала после тренировки к нему и что-то готовила дома заранее, тк у него поздно не хотелось.

На старый нг сделала ужин при свечах и лампочками новогодними с вином (у него квартира с незаконченным ремонтом, а мне хотелось создать больше атмосферы).

И тут он спросил « ты что уже запала?» я сказала «да»))

(Автор с удовольствием вкладывается и с удовольствием сообщает о своих чувствах, щедро демонстрирует их. Ее не смущает то, что со стороны героя ни вложений, ни намеков на чувства нет. Почему не смущает?)

Обычно перед встречей он спрашивал что купить, и я написала что если он хочет что-то алкогольное, то можно что-то из него, на что он сказал что сопьется со мной. На что написала что я обычно не пью, и мне вообще алкоголь не важен. Но тут я подумала, что наверное это признак плюса и я что-то вытянула.

Далее я передавила с инициативой, или опекой, он поменял работу, график был сложно совместим с тренировками, а у него есть цель победить на соревновании, я попросила его резюме, тк у меня знакомый работал в его структуре без обещаний ,конечно, на удачу. Потом я заметила что у него проблемы со сном, предложила ему помочь шторы заказать у него нет в спальне и таблетки для нормализации сна. Понимаю сейчас кринж паровоз, от меня закрылись а я просто форточку нашла.

(Сейчас она уже видит, что навязывалась. А тогда ей казалось, что просто старается показать себя с лучшей стороны и быть заботливой. В чем разница между заботой и сливом?)



Потом мы часто виделись на тренировках , вечеринках совпадали иногда.

Динамика скисла, я теряла спонтанность, когда шла на общие репетиции казалось что я не на репетицию иду а там только он огромная его фигура. И в один день после тренировки мы с ним попили кофе я с ним попрощалась поцеловала в щеку, и почувствовала такой холод с его стороны. И поняла что если я не сделаю паузу, то скорее всего я зайду так далеко что брошу танцы.

В какой -то момент случайно увидела его в метро с какой-то девушкой с которой он ехал после вечеринки. В другой день один сокомандник рассказал, что в выездном лагере танцевальном он предлагает ему жить вместе чтобы девчонок водить в номер.

(Она начинает понемногу вылезать из Башни, корона тоже начинает сползать. Ей помогает то, что она все-таки тренируется и занимается, труд не дает потерять связь с реальностью. Понимаете, на чем основан защитный эффект труда?)

Однажды я его пригласила на концерт он сказал что соревнования на носу и вроде хочет, но и не хочет, а он мне спустя пару сообщений спросил как он мне может передать мои емкости для еды и тут я поняла что мой паровоз не остановился и пошел бы он не со мной.

Поняла , что я влюблена, а его у меня разогреть не получается, что у меня пропала спонтанность, что мне нужна пауза чтобы восстановить себя и отстать от него, и не смотря на соревнования общие на носу погрузилась в работу и свадьбу сестры, думала есть ли варианты уйти из группы совсем.

(По большому счету ей хочется взять паузу, чтобы восстановить свою красоту и спонтанность и получить шанс его “разогреть”)

Пару раз сходила к другим тренерам, но ушла с середины занятий, расстроилась, тк поняла что заменить текущего тренера может быть с большим потей прогресса и туманными перспективами.

Спустя 2 недели передышки от общих мероприятий и общения:

Спустя 2 недели я поняла что я в целом устала от графика 5/2 работы и танцев перед соревнованиями 5/2 и смогла перезагрузиться. И за время паузы ко мне вернулась легкость, радость, я выспалась и как будто я вышла из ситуации, но мыслями смогла отцепиться от него только к концу второй недели, эти мысли энергию тянули.

За это время А.написал почему перестала ходить, я написала что много очень работы и свадьба сестры. Я так обрадовалась (обманчиво), и почувствовала что вроде бы готова ходить на общие тренировки и общаться по дружески, предложила сходить на тренировку , он сказал, да здорово пойти. Но в этот момент я поняла что переоценила, тк как-будто ушел пол из под ног.

(К счастью, рефлексия у нее не такая плохая как обычно бывает в Башне. Наверное это тоже следствие танцев. Ресурс Имиджа и ресурс Здоровья разгоняют туман как могут, но полностью с Башней не справляются)

Сейчас:

Прочитала пост про корону. Понимаю что это корона что «как это он меня еще не рассмотрел, еще чуть-чуть пройдет время и рассмотрит», говорю себе я обычная и да не понравилась, осознаю легкость когда произношу эти фразы, но чувствую что фигура его большая. Но не понимаю как устоять без короны на совместных тренировках, моя тренер перевела с сегодняшнего дня в его сильную группу, иду сегодня, внутри трясет что потеряю себя и еще буду скованной на тренировке и бояться танцевать с ним в паре, а он будет чувствовать что я что-то тяну, но я честно не хочу этого, мне ужасно осознавать свой образ.

Танцы играют для меня важную роль в жизни конкретно эта тренер, помогите, пожалуйста, сохранить танцы и при этом найти опоры , чтобы восстановить себя, чтобы не росла его фигура при совместных 2 раза в неделю тренировках.

(Чтобы фигура не росла, она должна стать максимально холодной. Надо осознать его равнодушие и даже неприятие в каких-то моментах, но также понять, что если держаться на дистанции, то есть не лезть к нему и не мечтать о близости с ним, неприятие уйдет, вырастит уважение и даже интерес подрастет. Однако это будет в будущем, но в настоящем лучше понимать, что это именно неприятие и, возможно, даже насмешка, но не потому что он – плохой человек, а потому что автор переоценила свою СЗ под короной с Башней и вела себя с равнодушным так как будто он влюблен. Если фигура будет по-настоящему холодной, такой как это в реальности, она не будет расти и может даже уменьшаться. Однако, при большом размере фигуры очень сложно осознавать ее холод, находясь рядом. Это слишком больно, слишком много гнева вызывает, причем гнева не столько к фигуре, сколько злости к себе. Поэтому может быть тренировки совместные придется прервать. Но попробовать стоит. Как удостовериться, что фигура действительно холодна? И как избежать при этом злости на себя? Кто понимает?)



На работе предложили повышение, так ушел руководитель, это новая ответственность для меня, я много тренируюсь не высыпаюсь и если буду продолжать в том же ключе думать об А., то завалю еще и работу.

(Не хотелось бы. Уж лучше пока перенести тренировки в другое место, а вернуться через два месяца. На дистанции с человеком делать такие операции с его фигурой проще. Понятно почему?)