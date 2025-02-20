Мнение: Про Украину

Многонационалия

В сущности, проблема нынешней Украины проста, как грабли: дело в том, что в ее государственном устройстве, доставшемся в наследство от СССР, имеется один органический порок. Украина, являясь по факту многонациональным государством, управляется как унитарное и мононациональное.

Что такое «национальность» и как ее определять – благодатная тема для самых многообразных споров, в этом деле каждый мнит себя экспертом, да и есть целые научные школы, которые по-разному отвечают на этот вопрос. Взять даже знакомых нам «русских националистов» – у каждых двух националистов три мнения о том, как понять, кто «русский», и мы можем наблюдать год за годом непрекращающиеся «срачи» по этому поводу.

Можно спорить, а можно выделить один бесспорный признак, определяющий национальность – это язык, и просто признать, что Украина многонациональна хотя бы потому, что на ее территории есть в товарных количествах люди, признающие своим родным украинский, и есть люди, признающие своим родным русский язык. Вот и всё. И при этом своей Конституцией и всем бюрократическим антуражем Украина игнорировала данное обстоятельство, усиленно делая вид, что никакого русского языка на госуровне не существует.

Как данная проблема компенсировалась в бытность СССР? Русскоязычные на территории УССР не чувствовали себя ущемленными, так как де-факто их русский был на равных правах с украинским, в качестве основного языка Союза и «языка межнационального общения». После 1991 русский свой статус «языка СССР» утратил, а ничего взамен Украина не предложила. Всё, видимо, надеялась, что «и так сойдет».

А «так» не сошло. Русскоязычные не вымерли в одночасье, а переучиться на «смежный» украинский разные люди могут с разным успехом. Для кого-то это не составляет труда, а для кого-то – что-то вроде необходимости постоянно при ходьбе подворачивать ЗДОРОВУЮ ногу. Очень утомляет.

Нельзя многонациональной страной управлять так же, как мононациональной. Нужно или давать нацменьшиснтвам реальную автономию, или ждать, пока они восстанут, после чего постараться закатать их всех в асфальт – и дальше уже счастливо жить в вожделенном мононациональном государстве. Очень похоже, что Украина выбрала второй вариант.

Это ошибка. Ошибка хотя бы потому, что у вас и у нацменьшинства есть циничный сосед, который оказался не прочь поиграть на органической слабости украинского государственного устройства. Для циничного соседа Украина подобрала обидную кличку (почему-то из русского языка) – но этого, увы, недостаточно для того, чтобы проблему устранить.

Устранить проблему можно, только изменив неудачное государственное устройство.

Пока украинцы никак не могут понять, что сила Путина в их противостоянии – вовсе не танки и не «отпускники». Его сила – это украинская слабость. Слабое место в самой структуре государства. И Путин-Пуйло будет бить в эту точку до тех пор, пока Украина не развалится. А это случится – мы видим, что Украина уже трещит, побежали змейки…

Слабое место надо устранять. Решение перед носом – признать, что Украина является многонациональным государством. Признать ОЧЕВИДНОЕ. Не «наступить на горло собственной песне», не «встать на колени перед агрессором», а признать РЕАЛЬНОСТЬ. Выйти из мира грез.

И это необходимо хотя бы потому, что «закатать в асфальт» русскоязычное меньшинство Украине никто не даст. То есть второго (возможно, более желанного, я понимаю) решения эта проблема не имеет.

Думайте быстрее (2015)

Написал ровно 10 лет назад, день в день. Как видим, быстрее думать никто не почесался.