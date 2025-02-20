 

В Астрахани задержали садовода, намеревавшегося «распилить и выбросить орешник»

20.02.2025, 19:33, Разное
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В Астраханской области недалеко от полигона Капустин Яр задержали садовода, который в частном разговоре говорил, что собирается «распилить и выбросить орешник». Это уже четвёртый случай за месяц, когда спецслужбы вскрывают подобные заговоры врага, при этом завербованными россиянам каждый раз оказываются садоводы.

«Если бы не слишком сильный географический разброс и отсутствие всяких связей и даже опосредованного знакомства между подозреваемыми, мы бы решили, что речь идёт о заговоре какой-то садоводческой террористической группы. Но пока мы остановились на том, что под экстремизм нарушителей подводит профессиональная деформация, в связи с чем будет подготовлен соответствующий ограничительный законопроект на занятием садоводством», – рассказал источник в правоохранительных органах.

Планы предателя раскрылись при рутинном скрининге переписок в «Одноклассниках». Сам подозреваемый, 60-летний садовод-любитель Алексей Щербаков, поначалу всё отрицал и утверждал, что речь шла о некоем растении у него на даче, но после применения передовых методов допроса начал давать признательные показания. Кроме того, экспертиза, проведённая камызякским независимым языковым центром имени Александра Бенкендорфа, показала, что «ни одному сотруднику центра о таком растении ничего не известно».

Щербаков также заверял, будто планировал продать распиленный материал мебельной фирме, но следствие вывело его на чистую воду и здесь – в регионе нет мебельных компаний, производящих фурнитуру для дома из титановых сплавов и алюминия. Таким образом, вина садовода, как отмечают в органах, «практически доказана».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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