Рупор кремлевской пропаганды: Четвертые сутки пылают станицы….
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1. Оружейные склады Европы истощены, у ВС РФ численное превосходство над ВСУ, новые поставки помощи Украине не помогут, нужен мир (с) вице-президент США Вэнс
2. Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с Россией (с) Стив Бэннон
3. «Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась, я действительно этого хочу. Но я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории. Так что у них есть козыри», (c) Трамп
4. США отказались выступить соавтором готовящейся антироссийской резолюции ООН, которую выдвинут ряд европейских стран.
5.Кроме того, США не поддерживают употребление термина "агрессор" в отношении России в итоговом документе саммита G7.
6. "Демократическая" пресса вещает, что это "предательство Украины", "измена демократии", "очередная уступка Путину" и "раскол западного мира".
7. В Киеве устроили проплаченый митинг титушек Зеленского у посольства США. Протестовали против Трампа.
8. Нацисты на фронте начали демонстративно срывать флаги США с касок. Трамп – зрадник!
Пожалуйста, продолжайте.
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Источник: Colonel Cassad
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