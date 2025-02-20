 

Рупор кремлевской пропаганды: Четвертые сутки пылают станицы….

20.02.2025, 18:50, Разное
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1. Оружейные склады Европы истощены, у ВС РФ численное превосходство над ВСУ, новые поставки помощи Украине не помогут, нужен мир (с) вице-президент США Вэнс

2. Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с Россией (с) Стив Бэннон

3. «Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась, я действительно этого хочу. Но я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории. Так что у них есть козыри», (c) Трамп

4. США отказались выступить соавтором готовящейся антироссийской резолюции ООН, которую выдвинут ряд европейских стран.

5.Кроме того, США не поддерживают употребление термина "агрессор" в отношении России в итоговом документе саммита G7.

6. "Демократическая" пресса вещает, что это "предательство Украины", "измена демократии", "очередная уступка Путину" и "раскол западного мира".

7. В Киеве устроили проплаченый митинг титушек Зеленского у посольства США. Протестовали против Трампа.

8. Нацисты на фронте начали демонстративно срывать флаги США с касок. Трамп – зрадник!

Пожалуйста, продолжайте.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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