 

Мнение «аналитика»: О смене обувок в украинской владе… Или это ещё одна «консерва» вскрылась?

20.02.2025, 17:40, Разное
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Инстинкт самосохранения — великая вещь. Украинские крысы если и не побежали ещё толпами с тонущего корабля, где поник президентский штандарт Владимира Зеленского, то уже заготовили обувь и сало для такого бегства. А некоторые так и вовсе начали менять обувку и подправлять имидж.

Причём такие люди, на которых «никогда бы и не подумали»… О-о-очень важные люди…

В числе первых там оказался «герой» одной из предыдущих заметок, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом).

Вы только послушайте, что, а главное — как он теперь запел!

https://t.me/ssigny/127119

Уроженец Киева, выпускник Одесского института Сухопутных войск, карьерный военный разведчик внезапно заговорил по-русски почти без акцента! И не только «слил» тему грядущей неизбежной перемоги, но и начал лить в уши громадянам «российский нарратив»о скором прекращении огня. Что, как уверяют несгибаемые украинские сопротивленцы, только деморализует армию в этот решающий час.

Он что-то узнал или что-то понял, что так «вскрылся»?

А может, просто команда сверху поступила?

И скольким ещё она так же поступит #скоро?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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