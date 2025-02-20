«Вызывает желание вступить в однополую связь»: мужчин, использующих парфюмерию, предложили считать представителями ЛГБТ

В перечень признаков пропаганды ЛГБТ вскоре могут включить использование мужчинами парфюмерии, не относящейся к традиционной в России. В Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому мужскому полу разрешат использовать только одеколоны отечественного производства, а женщинам – весь спектр ароматов, кроме мужских одеколонов.

Предполагается, что именно импортная парфюмерия способствует возникновению однополых контактов.

«Если мужчина пользуется парфюмом, то он с высокой вероятностью может поддерживать запрещённые в России организации, – пояснил депутат Госдумы, пожелавший остаться анонимным. – Не говоря уже о том, что это прямая провокация – многие качественные ароматы вызывают непреодолимое желание вступить в сексуальную связь».

Если закон примут, правоохранительные органы намерены дополнительно затребовать из бюджета 2 млрд рублей на закупку иностранных духов, чтобы тренировать на них служебных собак и организовать уличные патрули кинологов. Пока остаётся нерешённым вопрос, как научить собак не реагировать на женщин.

«Служебные собаки, как и люди, бывают сообразительные, а бывают – не очень сообразительные… Многие могут реагировать на женщин, особенно на мужеподобных особей, – пояснил эксперт-кинолог с 28-летним стажем Сергей Абрамянц. – В этом случае можем порекомендовать девушкам только одно – носить круглый год одежду, которую трудно прокусить».

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