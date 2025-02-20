 

После визита стоматологов в МГУ завершила работу кафедра польского языка

20.02.2025, 13:33, Разное
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Кафедра польского языка и литературы МГУ прекратила свою работу после того, как весь преподавательский состав в рамках добровольно-принудительной диспансеризации посетил стоматологический кабинет.

В течение нескольких дней специалисты установили преподавателям новые коронки и виниры, но главным препятствием для продолжения изучения правильного произношения польских слов стал исправленный прикус – теперь у лингвистов не получается произносить наиболее характерные для славянского языка звуки «бж» и «пш».

Заведующая кафедрой Галина Ольбрыжская пыталась провести лекцию о творчестве Адама Мицкевича, но смогла произнести только «дзень добры» и «до видзенья», после чего была вынуждена перейти на язык жестов.

Администрация вуза рассматривала возможность преподавания польского языка исключительно в письменной форме или с использованием субтитров, но после переговоров со стомалогами от идеи отказалась – доктора отказались возвращать неправильный прикус педагогам, сославшись на постановление Минздрава.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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