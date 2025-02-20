Рупор кремлевской пропаганды: Зеленский убил американского журналиста

Маск прямо обвинили Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лири.

Трамп назвал Зелнского диктатором без выборов.

"Просто задумайтесь: малоизвестный комик Владимир Зеленский умудрился уговорить США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую можно было вообще не начинать, но без США и без «ТРАМПА» он теперь ее никогда не сможет закончить.

Америка уже потратила на 200 миллиардов долларов больше, чем вся Европа, и если европейские деньги гарантированы, то США не получат обратно ни цента. Почему Сонный Джо Байден не потребовал равного участия, ведь эта война куда важнее для Европы, чем для нас? У нас хотя бы есть большой, красивый океан, который нас разделяет.

А теперь к самому интересному — Зеленский сам признает, что половина денег, которые мы ему отправили, просто «исчезла». Он отказывается проводить выборы, его рейтинг в Украине ниже плинтуса, а единственное, что у него хорошо получалось — это водить Байдена за нос. Диктатор без выборов, если он не поторопится, у него скоро и страны не останется.

Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией — то, что все признают, может сделать только «ТРАМП» и его администрация. Байден даже не пытался, Европа провалилась, а Зеленский, похоже, просто хочет продолжать доить этот «денежный поток».

Я люблю Украину, но Зеленский справился ужасно: страна разрушена, миллионы людей погибли зря — и все это продолжается…"

(с) Трамп

И там еще ворох схожих заявлений от представителей новой администрации и трампистов. "Украинского Черчилля" прилюдно" деконструируют. Вор, диктатор и убийца внезапно оказалась вором, диктатором и убийцей. На украинских и европейских ресурсах уже нсколько дней полыхает от происходящего.

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Источник: Colonel Cassad

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