Мнение «аналитика»: О делах наших скорбных… Кто на самом деле управляет Россией?

Российского президента Владимира Путина западные эксперты и СМИ называют «императором». Пишут, что его #власть безгранична, авторитет непререкаем, возможности беспредельны. И только врождённая «питерская» интеллигентность сдерживает его от полноценной коронации — спасибо непередаваемой атмосфере «колыбели трёх революций».

Но в остальном он полноправен и полномочен. Хотя…

ТГ-каналы пишут, что #Кремль перенёс дату оглашения послания президента Федеральному собранию, которое по плану должно было состояться в конце февраля. Об этом ещё на прошлой неделе сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, но причины уточнять не стал.

Теперь же «всё стало ясно». По словам двух кремлёвских чиновников, знакомых с ходом подготовки послания, перенос связан с тем, что Владимиру Путину сейчас «не до того». Якобы он слишком занят переговорами с американцами и подготовкой к встрече с Дональдом Трампом. Новой даты послания пока нет.

Ежегодно обращаться к Госдуме и Совету Федерации – конституционная обязанность президента. Но, как говорят собеседники, «Это [послание] не самое главное сейчас. И оно не готово ещё». А ведь ещё в конце января Дмитрий Песков уверял, что работа над посланием идет по плану. Однако три источника рассказывают, что в последние недели эта работа в правительстве и администрации президента поставлена «на паузу».

«Экономическая повестка послания понятна, основные социальные вопросы тоже. А политически мы поймём, как будем жить, после [встречи с Трампом]», – объяснил один из чиновников, непосредственно участвующих в работе над выступлением российского президента.

Меж тем перенос послания – уже не первый случай, когда Владимир #Путин меняет свой график «из-за Трампа». Чтобы поздравить президента #США с инаугурацией, он перенёс в январе совещание с Совбезом. А на прошлой неделе из-за первого официального телефонного разговора с Белым домом — отменил совещание с правительством. Теперь, по слухам, глава государства и вовсе занят исключительно вопросами переговорами с американцами. Об этом, к слову, говорит и то, как редко он стал появляться на публике, а в эфир идут в основном «консервы» — заранее записанные двусторонние встречи и виртуальные совещания.

ГМ… Я вот не припомню, когда президент США сдвигал сроки State of the Union address из-за любой страны. Да, в 1986 году Рональд Рейган. Изначально отсрочил выступление перед Конгрессом на неделю. Но произошло это из-за катастрофы шаттла «Челленджер». А если по сути, то получается ведь, что Белый дом сейчас влияет на график Владимира Путина сильнее, чем любой другой фактор. Причём #история с переносом послания в 2025 году говорит ещё и о том, что американское влияние перешло с «технических» вопросов на политические. Включая их планирование на среднесрочную перспективу.

Перефразируя известное, «да о чём я могу сейчас говорить urbi et orbi, если Дональд Трамп мне этого ещё не сказал!».

Вот тут и впору задуматься…

А кто же на самом деле управляет Россией?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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